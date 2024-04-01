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ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников

ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников - 01.04.2024, ПРАЙМ

ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников

Вооруженные Силы России поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Харькова, сообщили в Министерстве обороны страны. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T15:29+0300

2024-04-01T15:29+0300

2024-04-01T15:40+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Вооруженные Силы России поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Харькова, сообщили в Министерстве обороны страны."Поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков", — отметили в министерстве.Отмечается, что российские военные поразили личный состав и технику Вооруженных сил Украины в 138 районах. Кроме того, в Донецкой народной республике были уничтожены несколько целей, включая систему ПВО С-300 и 11 складов боеприпасов ВСУ. Во время операции был также сбит украинский истребитель Су-27.Министерство обороны также подчеркнуло, что большое количество иностранных наемников уже были уничтожены, суммарно их число составляет 5962, они прибыли на Украину, чтобы воевать на стороне киевского режима.Российская армия намерена продолжать уничтожать наемников на всей территории Украины, поскольку они используются как "пушечное мясо". Кроме того, иностранные наемники признаются в том, что их действия координируют украинские командиры, но их шансы на выживание в таком конфликте невелики.Ранее глава Харьковской области Виталий Ганчев сообщал о количество техники ВСУ под Харьковом. По его словам, на территории Харьковской области возводятся фортификационные сооружения.

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россия, украина, наемники, всу, новости