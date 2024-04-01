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Песков объяснил отказ банков Армении принимать карты "Мир"
Песков объяснил отказ банков Армении принимать карты "Мир" - 01.04.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил отказ банков Армении принимать карты "Мир"
Москва и Ереван продолжат работу по хеджированию рисков и исправлению ситуации в банковской сфере, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T12:53+0300
2024-04-01T12:53+0300
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Москва и Ереван продолжат работу по хеджированию рисков и исправлению ситуации в банковской сфере, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь российского президента отметил, что многие страны сталкиваются с очень мощным давлением со стороны США и вынуждены принимать ответные защитные меры. Это касается и банковской сферы. "Мы вместе с армянскими друзьями продолжим обсуждения", - сказал журналистам Песков.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеС 30 марта в Армении 16 местных банков прекратили обслуживать карточки российской платежной системы "Мир". Это означает, что владельцы пластика не только не смогут расплачиваться в местах, где есть POS терминалы этих банков, но и снимать армянские драмы в банкоматах со своих карточных счетов, открытых в российских банках. Однако это не касается банка "ВТБ Армения", который продолжит обслуживать карты МИР, используя возможности своей инфраструктуры.Согласно информации с сайта российской платежной системы, "Мир" принимают Абхазия, Вьетнам, Беларусь, Казахстан, Куба, Киргизия, Таджикистан, Турция, Южная Осетия. Однако в Киргизии, Таджикистане, Казахстане некоторые банки уже ввел ограничения на обслуживание карт "Мир" из-за включения платежной системы в санкционные списки, опасаясь вторичных санкций.
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армения, россия, кремль, дмитрий песков, карта "мир", платежная система мир, мир
Политика, АРМЕНИЯ, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков, карта "Мир", платежная система МИР, МИР
Песков объяснил отказ банков Армении принимать карты "Мир"
Песков: банки Армении отказались от карты "Мир", чтобы хеджировать риски
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Москва и Ереван продолжат работу по хеджированию рисков и исправлению ситуации в банковской сфере, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что многие страны сталкиваются с очень мощным давлением со стороны США и вынуждены принимать ответные защитные меры. Это касается и банковской сферы. "Мы вместе с армянскими друзьями продолжим обсуждения", - сказал журналистам Песков.
С 30 марта в Армении 16 местных банков прекратили обслуживать карточки российской платежной системы "Мир". Это означает, что владельцы пластика не только не смогут расплачиваться в местах, где есть POS терминалы этих банков, но и снимать армянские драмы в банкоматах со своих карточных счетов, открытых в российских банках. Однако это не касается банка "ВТБ Армения", который продолжит обслуживать карты МИР, используя возможности своей инфраструктуры.
Согласно информации с сайта российской платежной системы, "Мир" принимают Абхазия, Вьетнам, Беларусь, Казахстан, Куба, Киргизия, Таджикистан, Турция, Южная Осетия. Однако в Киргизии, Таджикистане, Казахстане некоторые банки уже ввел ограничения на обслуживание карт "Мир" из-за включения платежной системы в санкционные списки, опасаясь вторичных санкций.
Идите с "Миром". Как и зачем теперь платить в Армении