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Песков объяснил отказ банков Армении принимать карты "Мир"

Песков объяснил отказ банков Армении принимать карты "Мир" - 01.04.2024, ПРАЙМ

Песков объяснил отказ банков Армении принимать карты "Мир"

Москва и Ереван продолжат работу по хеджированию рисков и исправлению ситуации в банковской сфере, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T12:53+0300

2024-04-01T12:53+0300

2024-04-01T12:54+0300

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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Москва и Ереван продолжат работу по хеджированию рисков и исправлению ситуации в банковской сфере, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь российского президента отметил, что многие страны сталкиваются с очень мощным давлением со стороны США и вынуждены принимать ответные защитные меры. Это касается и банковской сферы. "Мы вместе с армянскими друзьями продолжим обсуждения", - сказал журналистам Песков.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеС 30 марта в Армении 16 местных банков прекратили обслуживать карточки российской платежной системы "Мир". Это означает, что владельцы пластика не только не смогут расплачиваться в местах, где есть POS терминалы этих банков, но и снимать армянские драмы в банкоматах со своих карточных счетов, открытых в российских банках. Однако это не касается банка "ВТБ Армения", который продолжит обслуживать карты МИР, используя возможности своей инфраструктуры.Согласно информации с сайта российской платежной системы, "Мир" принимают Абхазия, Вьетнам, Беларусь, Казахстан, Куба, Киргизия, Таджикистан, Турция, Южная Осетия. Однако в Киргизии, Таджикистане, Казахстане некоторые банки уже ввел ограничения на обслуживание карт "Мир" из-за включения платежной системы в санкционные списки, опасаясь вторичных санкций.

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