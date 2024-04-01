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Страна НАТО признала присутствие сил альянса на Украине

Страна НАТО признала присутствие сил альянса на Украине - 01.04.2024, ПРАЙМ

Страна НАТО признала присутствие сил альянса на Украине

Силы НАТО уже находятся на Украине, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур в беседе с изданием Die Presse. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T13:37+0300

2024-04-01T13:37+0300

2024-04-01T13:38+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Силы НАТО уже находятся на Украине, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур в беседе с изданием Die Presse."Реальность такова, что у каждой страны — члена НАТО уже есть военный персонал на Украине, например, военные атташе или люди, которые время от времени ездят на Украину", — заявил Певкур.По словам министра, европейские солдаты, тем не менее, не будут примать участие в боях на территории Украины.Певкур отметил, что большое число украинских солдат прошли обучение на территории Эстонии, Великобритании и Польши. Кроме того, персонал альянса мог бы обучать военнослужащих и на территории Украины.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее президент России Владимир Путин отмечал, что российская сторона не намерена атаковать страны НАТО. Тем не менее, лидеры ЕС обращаются к нарративу мнимой угрозы со стороны России, чтобы таким образом отвлечь внимание от внутренних проблем.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте с Россией, однако Кремль утверждает, что Россия не представляет угрозы, но будет реагировать на действия, опасные для ее интересов. Россия также выражает обеспокоенность наращиванием военной активности НАТО у своих западных границ и призывает к диалогу на равных основаниях.

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