https://1prime.ru/20240401/nato-846926425.html
Страна НАТО признала присутствие сил альянса на Украине
Страна НАТО признала присутствие сил альянса на Украине - 01.04.2024, ПРАЙМ
Страна НАТО признала присутствие сил альянса на Украине
Силы НАТО уже находятся на Украине, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур в беседе с изданием Die Presse. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T13:37+0300
2024-04-01T13:37+0300
2024-04-01T13:38+0300
спецоперация на украине
россия
украина
нато
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Силы НАТО уже находятся на Украине, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур в беседе с изданием Die Presse."Реальность такова, что у каждой страны — члена НАТО уже есть военный персонал на Украине, например, военные атташе или люди, которые время от времени ездят на Украину", — заявил Певкур.По словам министра, европейские солдаты, тем не менее, не будут примать участие в боях на территории Украины.Певкур отметил, что большое число украинских солдат прошли обучение на территории Эстонии, Великобритании и Польши. Кроме того, персонал альянса мог бы обучать военнослужащих и на территории Украины.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее президент России Владимир Путин отмечал, что российская сторона не намерена атаковать страны НАТО. Тем не менее, лидеры ЕС обращаются к нарративу мнимой угрозы со стороны России, чтобы таким образом отвлечь внимание от внутренних проблем.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте с Россией, однако Кремль утверждает, что Россия не представляет угрозы, но будет реагировать на действия, опасные для ее интересов. Россия также выражает обеспокоенность наращиванием военной активности НАТО у своих западных границ и призывает к диалогу на равных основаниях.
https://1prime.ru/20240401/aviation-846918265.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, нато, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, Новости
Страна НАТО признала присутствие сил альянса на Украине
Глава Минобороны Эстонии Певкур: на Украине есть военные атташе стран НАТО
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ.
Силы НАТО уже находятся на Украине, заявил
глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур в беседе с изданием Die Presse.
"Реальность такова, что у каждой страны — члена НАТО уже есть военный персонал на Украине, например, военные атташе или люди, которые время от времени ездят на Украину", — заявил Певкур.
По словам министра, европейские солдаты, тем не менее, не будут примать участие в боях на территории Украины.
Певкур отметил, что большое число украинских солдат прошли обучение на территории Эстонии, Великобритании и Польши. Кроме того, персонал альянса мог бы обучать военнослужащих и на территории Украины.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что российская сторона не намерена атаковать страны НАТО. Тем не менее, лидеры ЕС обращаются к нарративу мнимой угрозы со стороны России, чтобы таким образом отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте с Россией, однако Кремль утверждает, что Россия не представляет угрозы, но будет реагировать на действия, опасные для ее интересов.
Россия также выражает обеспокоенность наращиванием военной активности НАТО у своих западных границ и призывает к диалогу на равных основаниях.
"Держит НАТО в напряжении". В Китае восхитились этим российским самолетом