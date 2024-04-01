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Нефтяники в марте реализовали 42 тысячи тонн топлива на срочном рынке - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Нефтяники в марте реализовали 42 тысячи тонн топлива на срочном рынке
Нефтяники в марте реализовали 42 тысячи тонн топлива на срочном рынке - 01.04.2024, ПРАЙМ
Нефтяники в марте реализовали 42 тысячи тонн топлива на срочном рынке
Нефтяники в марте реализовали 42,3 тысячи тонн топлива на срочном рынке нефтепродуктов, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T20:15+0300
2024-04-01T20:15+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Нефтяники в марте реализовали 42,3 тысячи тонн топлива на срочном рынке нефтепродуктов, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. "За первый месяц действия совместного приказа об установлении нормативов на срочном рынке нефтепродуктов реализовано 42 тысячи 268 тонн топлива", - говорится в сообщении. Уточняется, что в марте был заключен 921 контракт. В феврале ФАС и Минэнерго России утвердили норматив продаж топлива на срочном рынке - 1% от обязательных нормативов. По словам ФАС, сейчас норматива в 1% достаточно, но в будущем он может быть увеличен.
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нефть
Энергетика, Нефть
20:15 01.04.2024
 
Нефтяники в марте реализовали 42 тысячи тонн топлива на срочном рынке

ФАС: нефтяники в марте реализовали 42 тысячи тонн топлива на срочном рынке нефтепродуктов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Нефтяники в марте реализовали 42,3 тысячи тонн топлива на срочном рынке нефтепродуктов, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
"За первый месяц действия совместного приказа об установлении нормативов на срочном рынке нефтепродуктов реализовано 42 тысячи 268 тонн топлива", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в марте был заключен 921 контракт.
В феврале ФАС и Минэнерго России утвердили норматив продаж топлива на срочном рынке - 1% от обязательных нормативов. По словам ФАС, сейчас норматива в 1% достаточно, но в будущем он может быть увеличен.
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