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Ограничение добычи нефти ОПЕК+ сыграли на руку США, пишут СМИ

Ограничение добычи нефти ОПЕК+ сыграли на руку США, пишут СМИ - 01.04.2024, ПРАЙМ

Ограничение добычи нефти ОПЕК+ сыграли на руку США, пишут СМИ

Соединенные Штаты стали одним из главных бенефициаров проводимой ОПЕК и ее союзниками политики по сдерживанию цен на нефть, передает Bloomberg. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T15:00+0300

2024-04-01T15:00+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты стали одним из главных бенефициаров проводимой ОПЕК и ее союзниками политики по сдерживанию цен на нефть, передает Bloomberg.Согласно изданию, американские поставщики на протяжении нескольких месяцев наращивают свою долю на нефтяном рынке, пока конкуренты ее теряют."Экспорт нефти из США установил пять новых месячных рекордов с тех пор, как западные страны начали вводить санкции против России в 2022 году. А с учетом того, что торговые ограничения в отношении Венесуэлы будут возобновлены в апреле, американские баррели начинают вытеснять санкционную нефть в Индии", - сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссия и ОПЕК сокращают добычу нефти, в то время как США наращивают ее, что приводит к процессу смены поставщиков во всем мире.Кроме того, отмечается, что Индия уменьшила закупки российской нефти, вместо этого увеличивая импорт из США. Индия, третий по величине импортер нефти в Москве и второй по величине покупатель после Китая, стала последним рынком, на который хлынул поток американской нефти. По данным компании Kpler, в марте поставки американской нефти в Индию вырастут до самого высокого уровня почти за год.Также отмечается, что европейские страны увеличили закупки американской нефти. Это связано с тем, что некоторые компании, такие как Reliance Industries, отказываются от поставок российской нефти из-за американских санкций.

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сша, поставки, новости, нефть