https://1prime.ru/20240401/pribaltika-846972683.html

Пожертвовать Украиной ради мечты. В США раскрыли истинные цели Прибалтики

Пожертвовать Украиной ради мечты. В США раскрыли истинные цели Прибалтики - 01.04.2024, ПРАЙМ

Пожертвовать Украиной ради мечты. В США раскрыли истинные цели Прибалтики

Трое министров иностранных дел – Латвии, Литвы и Эстонии, прибывших в США, попытались убедить коллег в необходимости полного разгрома России, пишет американское | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T16:30+0300

2024-04-01T16:30+0300

2024-04-01T16:30+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Трое министров иностранных дел – Латвии, Литвы и Эстонии, прибывших в США, попытались убедить коллег в необходимости полного разгрома России, пишет американское издание Responsible Statecraft.Все трое выступили в “ястребином” Гудзоновском институте. Они заявили, что полная победа Украины необходима для мира в Европе и настаивали на дальнейшем расширении альянса на Восток. Прибалты также хотели бы сохранить “руководящую роль США” в альянсе. Однако некоторые из этих установок не только оторваны от реальности, но и заставляют Прибалтику увязнуть в логике насилия, пишет автор статьи Алекс Литтл.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНа самом деле у Киева нет шансов на полную победу. ВСУ уже понесла огромные потери, в том числе и территориальные - сдача Авдеевки стала крупнейшим продвижением России после победы в Артемовске (Бахмуте) в мае 2023 года. Тяжелые потери и среди военнослужащих: в бригадах не хватает до четверти состава, а мобилизовать сотни тысяч украинцев вряд ли получится, перечисляет проблемы ВСУ Алекс Литтл.Хотя прибалтийские министры иностранных дел постоянно указывают на "империалистические замашки Путина", они предпочитают не замечать того, что именно расширение НАТО взволновало и ожесточило русских. Действия альянса сплотили российских националистов, укрепив их веру в то, что на кону стоят национальные интересы Москвы.Вашингтон и Киев должны пойти на переговоры, чтобы спасти само существование Украины, избегая при этом прямого конфликта между НАТО и Москвой, заключает автор материала.Полный текст читайте на ИноСМИ >>>

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литва

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украина, литва, латвия, эстония, нато, расширение нато