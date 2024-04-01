https://1prime.ru/20240401/putin-846924508.html
Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности
Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности - 01.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности
Правительство обеспечит в 2025-2030 годах докапитализацию Фонда развития промышленности на сумму не менее 300 миллиардов рублей, следует из поручения президента | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T13:09+0300
2024-04-01T13:09+0300
2024-04-01T13:09+0300
экономика
владимир путин
правительство рф
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Правительство обеспечит в 2025-2030 годах докапитализацию Фонда развития промышленности на сумму не менее 300 миллиардов рублей, следует из поручения президента России Владимира Путина."Правительству Российской Федерации обеспечить в 2025 – 2030 годах: докапитализацию Фонда развития промышленности не менее чем на 300 миллиардов рублей в целях поддержки приоритетных проектов", - сказано в публикации на сайте Кремля.Отмечается, что соответствующий доклад необходимо представить до 1 октября, далее - раз в год.Фонд развития промышленности (ФРП) — государственное учреждение и институт развития Российской Федерации, важный элемент системных мер государства, направленных на повышение глобальной конкурентоспособности российской промышленности и проведения политики импортозамещения.
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владимир путин, правительство рф, фонд развития промышленности
Экономика, Владимир Путин, Правительство РФ, Фонд развития промышленности
Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности
Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности на 300 млрд руб
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Правительство обеспечит в 2025-2030 годах докапитализацию Фонда развития промышленности на сумму не менее 300 миллиардов рублей, следует из поручения президента России Владимира Путина.
"Правительству Российской Федерации обеспечить в 2025 – 2030 годах: докапитализацию Фонда развития промышленности не менее чем на 300 миллиардов рублей в целях поддержки приоритетных проектов", - сказано в публикации на сайте Кремля.
Отмечается, что соответствующий доклад необходимо представить до 1 октября, далее - раз в год.
Фонд развития промышленности (ФРП) — государственное учреждение и институт развития Российской Федерации, важный элемент системных мер государства, направленных на повышение глобальной конкурентоспособности российской промышленности и проведения политики импортозамещения.
Решение Путина вызвало переполох на Западе, сообщили СМИ