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Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности - 01.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности
Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности - 01.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности
Правительство обеспечит в 2025-2030 годах докапитализацию Фонда развития промышленности на сумму не менее 300 миллиардов рублей, следует из поручения президента | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T13:09+0300
2024-04-01T13:09+0300
экономика
владимир путин
правительство рф
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Правительство обеспечит в 2025-2030 годах докапитализацию Фонда развития промышленности на сумму не менее 300 миллиардов рублей, следует из поручения президента России Владимира Путина."Правительству Российской Федерации обеспечить в 2025 – 2030 годах: докапитализацию Фонда развития промышленности не менее чем на 300 миллиардов рублей в целях поддержки приоритетных проектов", - сказано в публикации на сайте Кремля.Отмечается, что соответствующий доклад необходимо представить до 1 октября, далее - раз в год.Фонд развития промышленности (ФРП) — государственное учреждение и институт развития Российской Федерации, важный элемент системных мер государства, направленных на повышение глобальной конкурентоспособности российской промышленности и проведения политики импортозамещения.
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владимир путин, правительство рф, фонд развития промышленности
Экономика, Владимир Путин, Правительство РФ, Фонд развития промышленности
13:09 01.04.2024
 
Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности

Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности на 300 млрд руб

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
© POOL
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Правительство обеспечит в 2025-2030 годах докапитализацию Фонда развития промышленности на сумму не менее 300 миллиардов рублей, следует из поручения президента России Владимира Путина.
"Правительству Российской Федерации обеспечить в 2025 – 2030 годах: докапитализацию Фонда развития промышленности не менее чем на 300 миллиардов рублей в целях поддержки приоритетных проектов", - сказано в публикации на сайте Кремля.
Отмечается, что соответствующий доклад необходимо представить до 1 октября, далее - раз в год.
Фонд развития промышленности (ФРП) — государственное учреждение и институт развития Российской Федерации, важный элемент системных мер государства, направленных на повышение глобальной конкурентоспособности российской промышленности и проведения политики импортозамещения.
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