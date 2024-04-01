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Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности

Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности - 01.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил обеспечить докапитализацию Фонда развития промышленности

Правительство обеспечит в 2025-2030 годах докапитализацию Фонда развития промышленности на сумму не менее 300 миллиардов рублей, следует из поручения президента | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T13:09+0300

2024-04-01T13:09+0300

2024-04-01T13:09+0300

экономика

владимир путин

правительство рф

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Правительство обеспечит в 2025-2030 годах докапитализацию Фонда развития промышленности на сумму не менее 300 миллиардов рублей, следует из поручения президента России Владимира Путина."Правительству Российской Федерации обеспечить в 2025 – 2030 годах: докапитализацию Фонда развития промышленности не менее чем на 300 миллиардов рублей в целях поддержки приоритетных проектов", - сказано в публикации на сайте Кремля.Отмечается, что соответствующий доклад необходимо представить до 1 октября, далее - раз в год.Фонд развития промышленности (ФРП) — государственное учреждение и институт развития Российской Федерации, важный элемент системных мер государства, направленных на повышение глобальной конкурентоспособности российской промышленности и проведения политики импортозамещения.

https://1prime.ru/20240331/perepolokh-846899954.html

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владимир путин, правительство рф, фонд развития промышленности