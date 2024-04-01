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Киев вышел из-под контроля. Байден по-настоящему испугался действий ВСУ

Киев вышел из-под контроля. Байден по-настоящему испугался действий ВСУ - 01.04.2024, ПРАЙМ

Киев вышел из-под контроля. Байден по-настоящему испугался действий ВСУ

Атаки Киева на российскую энергетическую инфраструктуру изрядно встревожили Вашингтон. Белый дом опасается роста цен на нефть, которая уже заметно подорожала... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T04:04+0300

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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ, Елена Савельева. Атаки Киева на российскую энергетическую инфраструктуру изрядно встревожили Вашингтон. Белый дом опасается роста цен на нефть, которая уже заметно подорожала. МЭА прогнозирует дефицит предложения из-за сокращения добычи и геополитической обстановки, а действия Киева могут еще больше раскачать рынок. Впереди выборы, президенту Джо Байдену нужно сдержать цены на топливо и срочно пополнить стратегический резерв нефти. Удастся ли США вразумить зарвавшихся подопечных – в материале "Прайм".Белый дом разочарованС начала марта украинские дроны атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Но в этот раз Белый дом, похоже, решил осадить Киев. Как пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, американская администрация разослала предупреждения высокопоставленным чиновникам Службы безопасности и Главного управления разведки Минобороны Украины.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо словам одного из собеседников издания, Белый дом крайне разочарован "наглыми атаками" украинских дронов по нефтяным объектам и опасается того, что Москва может предпринять ответные меры против энергетической инфраструктуры, на которую опирается Запад. "Мы не поощряем и не позволяем осуществлять атаки внутри России", — приводит FT комментарий представителя Совета национальной безопасности Белого дома.Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, выступая на Киевском форуме безопасности, подтвердила, что США призывали не бить по российским НПЗ. Однако к запрету Киев явно прислушаться не намерен."Мы понимаем призыв американских партнеров, но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня", — сказала Стефанишина.В МИде Украины и вовсе возмущены "союзником". Дмитрий Кулеба заявил, что Запад хочет, чтобы Киев воевал "со связанной за спиной рукой". Как указал глава украинского внешнеполитического ведомства, действия их партнеров не всегда соответствуют их заявлениям. И по мере затягивания конфликта они "возвращаются к обычному способу ведения политики".Дефицит предложенияНедовольство Вашингтона вполне понятно: дорогая нефть Белому дому ни к чему. Цены растут с середины декабря прошлого года, а к концу второй декады марта котировки Brent уверенно преодолели отметку в 87 долларов за баррель, а сорт WTI достиг 82 долларов за баррель. Такие цены на черное золото последний раз наблюдались в ноябре 2023-го.По прогнозам аналитиков, уже к лету стоимость бочки Brent может достигнуть 90-95 долларов за баррель, а дефицит предложения будет расти на протяжении второго и третьего кварталов. К разрыву подтолкнет сокращение добычи ОПЕК+ и ситуация в Красном море.По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в первом квартале мировые поставки сократятся на 870 тысяч баррелей в сутки (б/с) относительно четвертого квартала 2023-го. А прогноз роста спроса в агентстве повысили на 110 тысяч, до 103,2 миллиона б/с, из-за того, что танкерам приходится огибать Африку, не заходя в Красное море.Америку такие прогнозы пугают: нужно срочно пополнять стратегический нефтяной резерв, прохудившийся почти наполовину из-за длительных нефтяных интервенций. В конце 2021-го там было 600 миллионов баррелей. Теперь, по данным Ассоциации нефтегазовой промышленности (USOGA), - 362.В Минэнерго США заверяли, что как только котировки станут "нормальными", резервы восстановят. В администрации Байдена называли 70 долларов за баррель и ниже приемлемой ценой для того, чтобы перейти к восполнению резервов. Сейчас западнотехасская WTI на 12 долларов дороже. Тем не менее, откладывать уже некуда, и Минэнерго планирует закупить 3,25 миллиона баррелей к сентябрю. Уже по рыночной цене, которая намного выше желаемой.Если США не успеют пополнить резерв (а, по расчетам аналитиков, на это может уйти и несколько лет) они лишаться одного из немногих оставшихся инструментов регулирования цен на топливо. Ведь запасов баррелей, которые можно при резком подорожании выкинуть на рынок, практически не осталось.Растрата стратегического запаса нефти до 30-летнего минимума беспокоит не только экономистов, но и рядовых американцев. Когда выяснилось, насколько опустела кубышка, рейтинг Байдена рухнул. Теперь рискует окончательно обвалиться.Дорогой предвыборный бензинРост цен на бензин и общая экономическая нестабильность приведут к недовольству среди избирателей, что негативно скажется на рейтингах президента накануне выборов. "Вдобавок, оппоненты могут использовать ситуацию для критики внешней и экономической политики администрации, утверждая, что она не смогла эффективно решить проблему роста цен на энергоносители и обеспечить энергетическую безопасность", - указывает Ярослав Дубенков, эксперт экономического факультета РУДН."По всему миру меняется логистика, меняются собственники и операторы танкерных перевозок нефти. НПЗ, к тому же, сталкиваются с новыми требованиями по уровню загрязнения атмосферы и приходится постоянно модернизировать процесс получения топлива, менять условия хранения. Конечно, и США и ЕС очень беспокоит рост цен на нефть, ведь от этого зависит химическая промышленность" - отмечает Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова.Наконец, дорогая нефть - проинфляционный фактор для ведущих экономик мира и может привести к сдвигу сроков начала снижения ставок центробанками США и Европы. Таким образом, задача как-то приструнить Киев для США критическая. Если Украина не прислушается, от мягких призывов Вашингтон перейдёт к решительным действиям. Рычагов влияния предостаточно.Но если баланс между поддержкой Украины и защитой собственных интересов так и не будет найден, возможно, не только США, но и ЕС придётся отказаться от программ помощи. А, состояние, в котором американская экономика рискует подойти к президентским выборам, сведет шансы Байдена к нулю.

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сша, украина, россия, сво, джо байден, политика, эксклюзив