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"Готовьтесь": Зеленского предупредили о катастрофе после российских ударов - 01.04.2024, ПРАЙМ
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"Готовьтесь": Зеленского предупредили о катастрофе после российских ударов
"Готовьтесь": Зеленского предупредили о катастрофе после российских ударов - 01.04.2024, ПРАЙМ
"Готовьтесь": Зеленского предупредили о катастрофе после российских ударов
Москва продолжит атаковать энергетические и военные объекты на украинской территории, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T15:41+0300
2024-04-01T16:16+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Москва продолжит атаковать энергетические и военные объекты на украинской территории, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.По его словам, под удары также рискуют попасть теплоэлектростанции, большие подстанции, ГЭС или другие крупные объекты."Ночь на 31 марта ничем не лучше, даже еще хуже, чем предыдущие ночи. &lt;…&gt; Первое апреля – также тяжелая, трагическая и драматическая ночь для Украины. А второе апреля будет еще хуже, чем предыдущие ночи. Вот вы к этому готовьтесь", — посоветовал он.Соскин добавил, что крупные украинские города теряют электричество потому, что уничтожается все "на корню".Вооруженные силы России начали атаковать украинские инфраструктурные объекты в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.30 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины.
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украина, россия, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО
15:41 01.04.2024 (обновлено: 16:16 01.04.2024)
 
"Готовьтесь": Зеленского предупредили о катастрофе после российских ударов

Экс-советник Кучмы Соскин: российские удары по Украине будут продолжаться

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБелхатувская ТЭС в Польше
Белхатувская ТЭС в Польше - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 апр ПРАЙМ. Москва продолжит атаковать энергетические и военные объекты на украинской территории, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.
По его словам, под удары также рискуют попасть теплоэлектростанции, большие подстанции, ГЭС или другие крупные объекты.
"Ночь на 31 марта ничем не лучше, даже еще хуже, чем предыдущие ночи. <…> Первое апреля – также тяжелая, трагическая и драматическая ночь для Украины. А второе апреля будет еще хуже, чем предыдущие ночи. Вот вы к этому готовьтесь", — посоветовал он.
Соскин добавил, что крупные украинские города теряют электричество потому, что уничтожается все "на корню".
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Тяжелые времена для ВСУ: Россия отправляет на Украину особое оружие
14:33
Вооруженные силы России начали атаковать украинские инфраструктурные объекты в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
30 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯСВО
 
 
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