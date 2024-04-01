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Российский оператор Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Российский оператор Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года
Российский оператор Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года - 01.04.2024, ПРАЙМ
Российский оператор Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года
Российский Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года, срок действия лицензии на использование бренда шведской компании истекает 31 декабря, говорится в... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T11:34+0300
2024-04-01T11:34+0300
tele2
бренд
бизнес
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Российский Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года, срок действия лицензии на использование бренда шведской компании истекает 31 декабря, говорится в сообщении российского оператора. "Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о намерении провести ребрендинг до конца 2024 года. Компания уже разработала проект, сохраняющий преемственность с текущим брендом, и в указанный срок представит новое позиционирование и айдентику", - сказано в сообщении. "Ребрендинг обусловлен претензией Tele2 на лидерство и решением оператора не продлевать лицензию на использование бренда. Срок ее действия истекает 31 декабря 2024 года", - уточнили в компании. Как рассказали в Tele2, разрабатывая новый бренд, компания стремилась сохранить преемственность с прежним. Оператор напомнил, что последний раз бренд обновлялся в начале 2017 года, тогда был изменен слоган и фирменный стиль. Российский оператор Tele2 ранее был подразделением шведской компании Tele2 AB. В марте 2013 года оператора выкупил ВТБ, получив права на использование бренда сроком на десять лет. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировала компания "Ростелеком".
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tele2, бренд, бизнес
Tele2, бренд, Бизнес
11:34 01.04.2024
 
Российский оператор Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года

Российский оператор Tele2 проведет ребрендинг до 31 декабря 2024 года

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтарт работы нового оператора сотовой связи TELE2 в Москве
Старт работы нового оператора сотовой связи TELE2 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Российский Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года, срок действия лицензии на использование бренда шведской компании истекает 31 декабря, говорится в сообщении российского оператора.
"Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о намерении провести ребрендинг до конца 2024 года. Компания уже разработала проект, сохраняющий преемственность с текущим брендом, и в указанный срок представит новое позиционирование и айдентику", - сказано в сообщении.
"Ребрендинг обусловлен претензией Tele2 на лидерство и решением оператора не продлевать лицензию на использование бренда. Срок ее действия истекает 31 декабря 2024 года", - уточнили в компании.
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29 марта, 16:43
Как рассказали в Tele2, разрабатывая новый бренд, компания стремилась сохранить преемственность с прежним. Оператор напомнил, что последний раз бренд обновлялся в начале 2017 года, тогда был изменен слоган и фирменный стиль.
Российский оператор Tele2 ранее был подразделением шведской компании Tele2 AB. В марте 2013 года оператора выкупил ВТБ, получив права на использование бренда сроком на десять лет. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировала компания "Ростелеком".
 
Tele2брендБизнес
 
 
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