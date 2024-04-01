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"Для победы нужна самокритика". Киев упрекнули в переоценке своих сил
"Для победы нужна самокритика". Киев упрекнули в переоценке своих сил - 01.04.2024, ПРАЙМ
"Для победы нужна самокритика". Киев упрекнули в переоценке своих сил
Украина переоценила собственные силы и разочаровала Запад "успехами" на поле боя, передает издание Foreign Affairs. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T10:07+0300
2024-04-01T10:07+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Украина переоценила собственные силы и разочаровала Запад "успехами" на поле боя, передает издание Foreign Affairs.Согласно публикации, ранее иностранные наблюдатели прославляли доблесть ВСУ, а теперь упрекают Киев в том, что он не смог изменить военную ситуацию в свою пользу.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор статьи отмечает, что Украина начала военные действия со значительным преимуществом для России, что заставило западные страны предоставить ей дополнительную военную помощь. В начале 2022 года украинские войска успешно отстояли Харьков и Киев, получив похвалу от мировых лидеров.Тем не менее, судя по оценкам западных наблюдателей, Украина переоценила свои силы и не способна изменить военную ситуацию в свою пользу. "Запад разочарован "успехами" Украины на поле боя и больше не так оптимистично смотрит на ее возможности"- говорится в статье.Появление скептицизма в отношении помощи Украине может иметь негативные последствия, но такой поворот событий также может стимулировать Киев и помочь им снизить ожидания на будущее, отмечается в публикации.Опрос европейских граждан показал, что многие не ожидают победы Украины и говорят о возможности компромиссного соглашения. Американские и европейские чиновники уже говорят с Украиной о мирных переговорах, так как ВСУ не хватает людей и техники для продолжения военной кампании, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Новости
"Для победы нужна самокритика". Киев упрекнули в переоценке своих сил
Foreign Affairs: Украина переоценила свои силы на поле боя и разочаровала Запад
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ.
Украина переоценила собственные силы и разочаровала Запад "успехами" на поле боя, передает
издание Foreign Affairs.
Согласно публикации, ранее иностранные наблюдатели прославляли доблесть ВСУ, а теперь упрекают Киев в том, что он не смог изменить военную ситуацию в свою пользу.
Автор статьи отмечает, что Украина начала военные действия со значительным преимуществом для России, что заставило западные страны предоставить ей дополнительную военную помощь. В начале 2022 года украинские войска успешно отстояли Харьков и Киев, получив похвалу от мировых лидеров.
Тем не менее, судя по оценкам западных наблюдателей, Украина переоценила свои силы и не способна изменить военную ситуацию в свою пользу. "Запад разочарован "успехами" Украины на поле боя и больше не так оптимистично смотрит на ее возможности"- говорится в статье.
Появление скептицизма в отношении помощи Украине может иметь негативные последствия, но такой поворот событий также может стимулировать Киев и помочь им снизить ожидания на будущее, отмечается в публикации.
Опрос европейских граждан показал, что многие не ожидают победы Украины и говорят о возможности компромиссного соглашения. Американские и европейские чиновники уже говорят с Украиной о мирных переговорах, так как ВСУ не хватает людей и техники для продолжения военной кампании, заключили в издании.
"Уже к лету". СМИ раскрыли, какая катастрофа произойдет на Украине
Полный текст статьи читайте
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