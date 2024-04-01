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"Историческое фиаско". В США высмеяли военные провалы Украины - 01.04.2024, ПРАЙМ
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"Историческое фиаско". В США высмеяли военные провалы Украины
"Историческое фиаско". В США высмеяли военные провалы Украины - 01.04.2024, ПРАЙМ
"Историческое фиаско". В США высмеяли военные провалы Украины
Контрнаступление Украины летом 2023 года стало одним из крупнейших провалов в истории. Такое мнение выразил американский миллиардер Дэвид Сакс, об этом он... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T11:16+0300
2024-04-01T11:40+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Контрнаступление Украины летом 2023 года стало одним из крупнейших провалов в истории. Такое мнение выразил американский миллиардер Дэвид Сакс, об этом он написал в социальной сети Х в ответ на пост предпринимателя Илона Маска.Ранее Маск написал, что если Киев не согласится на проведение мирных переговоров с Москвой, то Украина рискует лишиться доступа к Черному морю.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Летнее контрнаступление Украины стало одним из крупнейших провалов в современной истории военных действий, танки и солдаты сломя голову бросились на минные поля, а российская артиллерия обрушилась на них с сильно укрепленных позиций", - написал Сакс.По его мнению, это было очевидно, однако Петреус, Ходжес, Спенсер, Нуланд, Салливан и Блинкен поощряли это и надеялись на успех. Эти люди "глупцы", поэтому не стоит им доверять, заключил Сакс.Ранее миллиардер отмечал, что Вашингьтон больше не в силах поставлять Киеву системы ПВО, поэтому Киеву нужно задуматься о переговорах как можно скорее, пока ситуация не обернулась катастрофой.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, но через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что оно провалилось.Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе контрнаступления Вооруженные Силы Украины потеряли более 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет и 766 танков. Он также отметил, что поставки западного оружия и ввод украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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россия, украина, контрнаступление, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, контрнаступление, Новости
11:16 01.04.2024 (обновлено: 11:40 01.04.2024)
 
"Историческое фиаско". В США высмеяли военные провалы Украины

Миллиардер Сакс назвал контрнаступление Украины одним из крупнейших фиаско в истории

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Контрнаступление Украины летом 2023 года стало одним из крупнейших провалов в истории. Такое мнение выразил американский миллиардер Дэвид Сакс, об этом он написал в социальной сети Х в ответ на пост предпринимателя Илона Маска.
Ранее Маск написал, что если Киев не согласится на проведение мирных переговоров с Москвой, то Украина рискует лишиться доступа к Черному морю.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Летнее контрнаступление Украины стало одним из крупнейших провалов в современной истории военных действий, танки и солдаты сломя голову бросились на минные поля, а российская артиллерия обрушилась на них с сильно укрепленных позиций", - написал Сакс.
По его мнению, это было очевидно, однако Петреус, Ходжес, Спенсер, Нуланд, Салливан и Блинкен поощряли это и надеялись на успех. Эти люди "глупцы", поэтому не стоит им доверять, заключил Сакс.
Ранее миллиардер отмечал, что Вашингьтон больше не в силах поставлять Киеву системы ПВО, поэтому Киеву нужно задуматься о переговорах как можно скорее, пока ситуация не обернулась катастрофой.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, но через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что оно провалилось.Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе контрнаступления Вооруженные Силы Украины потеряли более 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет и 766 танков. Он также отметил, что поставки западного оружия и ввод украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
В Пентагоне не считают летние усилия ВСУ контрнаступлением
8 марта, 11:14
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАконтрнаступлениеНовости
 
 
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