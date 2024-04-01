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В Бразилии раскрыли, почему НАТО не вводит санкции против российского урана
В Бразилии раскрыли, почему НАТО не вводит санкции против российского урана - 01.04.2024, ПРАЙМ
В Бразилии раскрыли, почему НАТО не вводит санкции против российского урана
Страны НАТО не вводят санкции против российского урана, потому что зависят от него, заявил бразильский эксперт, научный сотрудник Института общественных... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T11:17+0300
2024-04-01T11:17+0300
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ПЕКИН, 1 апр - ПРАЙМ. Страны НАТО не вводят санкции против российского урана, потому что зависят от него, заявил бразильский эксперт, научный сотрудник Института общественных исследований "Триконтиненталь" Марко Фернандес."Мы никогда ничего не слышали о санкциях НАТО против урана из России, верно? А знаете, почему? Потому что США зависят (от него - ред.), 25% урана в США поступает из России, и еще 30% урана в Европе (из России - ред.)", - сказал Фернандес, выступая на конференции, посвященной вопросам экономического развития Китая в Китайском народном университете.Эксперт подчеркнул, что страны НАТО не вводят санкции против российского урана, потому что зависят от него.
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уран, нато, россия, санкции против рф, бразилия
Энергетика, уран, НАТО, РОССИЯ, санкции против РФ, БРАЗИЛИЯ
В Бразилии раскрыли, почему НАТО не вводит санкции против российского урана
Фернандес: НАТО не вводит санкции против урана из России, потому что зависит от него
ПЕКИН, 1 апр - ПРАЙМ. Страны НАТО не вводят санкции против российского урана, потому что зависят от него, заявил бразильский эксперт, научный сотрудник Института общественных исследований "Триконтиненталь" Марко Фернандес.
"Мы никогда ничего не слышали о санкциях НАТО против урана из России, верно? А знаете, почему? Потому что США зависят (от него - ред.), 25% урана в США поступает из России, и еще 30% урана в Европе (из России - ред.)", - сказал Фернандес, выступая на конференции, посвященной вопросам экономического развития Китая в Китайском народном университете.
Эксперт подчеркнул, что страны НАТО не вводят санкции против российского урана, потому что зависят от него.