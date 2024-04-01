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В Бразилии раскрыли, почему НАТО не вводит санкции против российского урана

В Бразилии раскрыли, почему НАТО не вводит санкции против российского урана - 01.04.2024, ПРАЙМ

В Бразилии раскрыли, почему НАТО не вводит санкции против российского урана

Страны НАТО не вводят санкции против российского урана, потому что зависят от него, заявил бразильский эксперт, научный сотрудник Института общественных... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T11:17+0300

2024-04-01T11:17+0300

2024-04-01T11:37+0300

энергетика

уран

нато

россия

санкции против рф

бразилия

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ПЕКИН, 1 апр - ПРАЙМ. Страны НАТО не вводят санкции против российского урана, потому что зависят от него, заявил бразильский эксперт, научный сотрудник Института общественных исследований "Триконтиненталь" Марко Фернандес."Мы никогда ничего не слышали о санкциях НАТО против урана из России, верно? А знаете, почему? Потому что США зависят (от него - ред.), 25% урана в США поступает из России, и еще 30% урана в Европе (из России - ред.)", - сказал Фернандес, выступая на конференции, посвященной вопросам экономического развития Китая в Китайском народном университете.Эксперт подчеркнул, что страны НАТО не вводят санкции против российского урана, потому что зависят от него.

бразилия

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уран, нато, россия, санкции против рф, бразилия