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Разрушительный маневр России на Украине вызвал панику в Германии - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Разрушительный маневр России на Украине вызвал панику в Германии
Разрушительный маневр России на Украине вызвал панику в Германии - 01.04.2024, ПРАЙМ
Разрушительный маневр России на Украине вызвал панику в Германии
Москва стала мощнее бить по украинской территории, отметил журналист Хеннер Хебештрайт в репортаже для немецкого телеканала ZDF. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T14:26+0300
2024-04-01T14:32+0300
вооружения
украина
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оружие
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Москва стала мощнее бить по украинской территории, отметил журналист Хеннер Хебештрайт в репортаже для немецкого телеканала ZDF."Люди сильно волнуются, что русские ракеты стали еще точнее и наносят все более разрушительный урон", — указал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЖурналист уточнил, что Россия применяет множество разных БПЛА и ракет, чтобы поражать объекты критической инфраструктуры соперника.30 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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украина, россия, оружие
Вооружения, УКРАИНА, РОССИЯ, оружие
14:26 01.04.2024 (обновлено: 14:32 01.04.2024)
 
Разрушительный маневр России на Украине вызвал панику в Германии

ZDF: российские ракеты стали наносить Украине еще более разрушительный урон

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКрылатые ракеты и авиабомбы
Крылатые ракеты и авиабомбы - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Москва стала мощнее бить по украинской территории, отметил журналист Хеннер Хебештрайт в репортаже для немецкого телеканала ZDF.
"Люди сильно волнуются, что русские ракеты стали еще точнее и наносят все более разрушительный урон", — указал он.
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Журналист уточнил, что Россия применяет множество разных БПЛА и ракет, чтобы поражать объекты критической инфраструктуры соперника.
30 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины.
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Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
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