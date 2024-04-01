Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Восемь человек погибли при столкновении автобуса с поездом под Ярославлем - 01.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240401/yaroslavl-846968120.html
Восемь человек погибли при столкновении автобуса с поездом под Ярославлем
Восемь человек погибли при столкновении автобуса с поездом под Ярославлем - 01.04.2024, ПРАЙМ
Восемь человек погибли при столкновении автобуса с поездом под Ярославлем
Рейсовый автобус столкнулся с поездом в Ярославской области, указал РИА Новости представитель экстренных служб. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T15:51+0300
2024-04-01T16:25+0300
происшествия
ярославль
погибшие
дтп
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/30/841483045_0:65:3105:1812_1920x0_80_0_0_3f5f50ca7607deee5702bcfd54e5ff52.jpg
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Рейсовый автобус столкнулся с поездом в Ярославской области, указал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 14.40 поступило сообщение о столкновении рейсового автобуса и скорого поезда в Ярославской области", — сообщил источник агентству. Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия предварительно погибли пять человек и двое пострадали. На месте работают более 20 человек и шесть единиц техники.Позже в пресс-службе МЧС заявили, что число погибших увеличилось до восьми человек.В Telegram-канале СЖД уточняется, что причиной происшествия стал выезд автобуса на пути на переезде. По предварительным данным, смертельно травмированы водитель и семь пассажиров автобуса. Также пострадал машинист поезда.По данным МВД, в 2022 году в стране произошло 126 705 ДТП с пострадавшими. Каждое девятое — со смертельным исходом. За год на дорогах страны погибли 14 172 человека. Еще 159 635 получили травмы. Однако ежегодное число ДТП и количество пострадавших постепенно снижается.Каждая девятая авария произошла по вине пьяных водителей.
https://1prime.ru/20240401/arestovannye-846940383.html
ярославль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/30/841483045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6bc7d4df92bad1541729b8a7617bcb32.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ярославль, погибшие, дтп
Происшествия, ЯРОСЛАВЛЬ, погибшие, ДТП
15:51 01.04.2024 (обновлено: 16:25 01.04.2024)
 
Восемь человек погибли при столкновении автобуса с поездом под Ярославлем

Автобус столкнулся с поездом под Ярославлем, восемь человек погибли и двое пострадали

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Рейсовый автобус столкнулся с поездом в Ярославской области, указал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 14.40 поступило сообщение о столкновении рейсового автобуса и скорого поезда в Ярославской области", — сообщил источник агентству.
Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия предварительно погибли пять человек и двое пострадали. На месте работают более 20 человек и шесть единиц техники.
Позже в пресс-службе МЧС заявили, что число погибших увеличилось до восьми человек.
В Telegram-канале СЖД уточняется, что причиной происшествия стал выезд автобуса на пути на переезде. По предварительным данным, смертельно травмированы водитель и семь пассажиров автобуса. Также пострадал машинист поезда.
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
Арестованные в Таджикистане не связаны с терактом в "Крокусе", сообщили СМИ
14:52
По данным МВД, в 2022 году в стране произошло 126 705 ДТП с пострадавшими. Каждое девятое — со смертельным исходом. За год на дорогах страны погибли 14 172 человека. Еще 159 635 получили травмы. Однако ежегодное число ДТП и количество пострадавших постепенно снижается.
Каждая девятая авария произошла по вине пьяных водителей.
 
ПроисшествияЯРОСЛАВЛЬпогибшиеДТП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала