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Восемь человек погибли при столкновении автобуса с поездом под Ярославлем
Восемь человек погибли при столкновении автобуса с поездом под Ярославлем - 01.04.2024, ПРАЙМ
Восемь человек погибли при столкновении автобуса с поездом под Ярославлем
Рейсовый автобус столкнулся с поездом в Ярославской области, указал РИА Новости представитель экстренных служб. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T15:51+0300
2024-04-01T15:51+0300
2024-04-01T16:25+0300
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Рейсовый автобус столкнулся с поездом в Ярославской области, указал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 14.40 поступило сообщение о столкновении рейсового автобуса и скорого поезда в Ярославской области", — сообщил источник агентству. Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия предварительно погибли пять человек и двое пострадали. На месте работают более 20 человек и шесть единиц техники.Позже в пресс-службе МЧС заявили, что число погибших увеличилось до восьми человек.В Telegram-канале СЖД уточняется, что причиной происшествия стал выезд автобуса на пути на переезде. По предварительным данным, смертельно травмированы водитель и семь пассажиров автобуса. Также пострадал машинист поезда.По данным МВД, в 2022 году в стране произошло 126 705 ДТП с пострадавшими. Каждое девятое — со смертельным исходом. За год на дорогах страны погибли 14 172 человека. Еще 159 635 получили травмы. Однако ежегодное число ДТП и количество пострадавших постепенно снижается.Каждая девятая авария произошла по вине пьяных водителей.
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ярославль, погибшие, дтп
Происшествия, ЯРОСЛАВЛЬ, погибшие, ДТП
Восемь человек погибли при столкновении автобуса с поездом под Ярославлем
Автобус столкнулся с поездом под Ярославлем, восемь человек погибли и двое пострадали
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Рейсовый автобус столкнулся с поездом в Ярославской области, указал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 14.40 поступило сообщение о столкновении рейсового автобуса и скорого поезда в Ярославской области", — сообщил источник агентству.
Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия предварительно погибли пять человек и двое пострадали. На месте работают более 20 человек и шесть единиц техники.
Позже в пресс-службе МЧС заявили, что число погибших увеличилось до восьми человек.
В Telegram-канале СЖД уточняется, что причиной происшествия стал выезд автобуса на пути на переезде. По предварительным данным, смертельно травмированы водитель и семь пассажиров автобуса. Также пострадал машинист поезда.
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По данным МВД, в 2022 году в стране произошло 126 705 ДТП с пострадавшими. Каждое девятое — со смертельным исходом. За год на дорогах страны погибли 14 172 человека. Еще 159 635 получили травмы. Однако ежегодное число ДТП и количество пострадавших постепенно снижается.
Каждая девятая авария произошла по вине пьяных водителей.