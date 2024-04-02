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НСПК уведомлена о прекращении работы карт "Мир" в Киргизии
НСПК уведомлена о прекращении работы карт "Мир" в Киргизии - 02.04.2024, ПРАЙМ
НСПК уведомлена о прекращении работы карт "Мир" в Киргизии
Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы Киргизии "Элкарт" о прекращении работы с платежной системой... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T18:26+0300
2024-04-02T18:26+0300
2024-04-02T18:27+0300
нспк "мир"
киргизия
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы Киргизии "Элкарт" о прекращении работы с платежной системой "Мир" с 3 апреля 2024 года, сообщила РИА Новости пресс-служба НСПК. "НСПК получила официальное уведомление от ЭЛКАРТ, платежной системы Кыргызской Республики, о прекращении работы с платежной системы "Мир". С 3 апреля 2024 года 9 утра (по московскому времени) операции по картам "Мир", выпущенным любыми российскими банками, в инфраструктуре банков-участников ЭЛКАРТ осуществляться не будут", - сказали в пресс-службе НСПК. Там также напомнили, что на стороне платежной системы "Мир" не вводилось никаких ограничений на работу с международными партнерами. "Однако иностранные банки и платежные системы самостоятельно принимают решение о приеме карт "Мир" в своей инфраструктуре, в том числе с учетом оценки риска вторичных санкций", - добавили в НСПК.
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нспк "мир", киргизия
НСПК уведомлена о прекращении работы карт "Мир" в Киргизии
НСПК уведомлена о прекращении операций по картам "Мир" в киргизской "Элкарт" с 3 апреля
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы Киргизии "Элкарт" о прекращении работы с платежной системой "Мир" с 3 апреля 2024 года, сообщила РИА Новости пресс-служба НСПК.
"НСПК получила официальное уведомление от ЭЛКАРТ, платежной системы Кыргызской Республики, о прекращении работы с платежной системы "Мир". С 3 апреля 2024 года 9 утра (по московскому времени) операции по картам "Мир", выпущенным любыми российскими банками, в инфраструктуре банков-участников ЭЛКАРТ осуществляться не будут", - сказали в пресс-службе НСПК.
Там также напомнили, что на стороне платежной системы "Мир" не вводилось никаких ограничений на работу с международными партнерами.
"Однако иностранные банки и платежные системы самостоятельно принимают решение о приеме карт "Мир" в своей инфраструктуре, в том числе с учетом оценки риска вторичных санкций", - добавили в НСПК.
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