https://1prime.ru/20240403/avto-847034034.html

Опрос показал, сколько россиян купили бы отечественные автомобили

Опрос показал, сколько россиян купили бы отечественные автомобили - 03.04.2024, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян купили бы отечественные автомобили

Больше трети (33%) россиян завили, что при возможности выбрать себе автомобиль производства любой страны купили бы машину российской марки, при этом покупку... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T12:24+0300

2024-04-03T12:24+0300

2024-04-03T12:42+0300

авто

россия

бренд

опрос

https://cdnn.1prime.ru/img/84153/21/841532146_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_e33f935af7260183865ba07dfc6ac28f.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Больше трети (33%) россиян завили, что при возможности выбрать себе автомобиль производства любой страны купили бы машину российской марки, при этом покупку автомобиля в обозримом будущем не планирует 71% респондентов, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Респондентам предлагалось "представить, что на российском рынке свободно продаются автомобили марок любых стран", и с этим условием ответить на вопрос: "Автомобиль марки какой страны Вы хотели бы себе купить?". Выбор в пользу отечественного автопрома, согласно данным на сайте центра, сделали 33% россиян, тогда как самым популярным стал вариант ответа о японском автомобиле (36%). Машину немецкой марки выбрали бы 32% опрошенных. Из результатов опроса также следует, что в течение ближайшего года покупку автомобиля для личного или семейного пользования планируют 7% россиян, 11% опрошенных рассматривают подобное приобретение в перспективе 2-3 лет. Семь из десяти респондентов (71%) не планируют покупку машины. Отдельная группа вопросов исследователей касалась отношения к китайским машинам. Согласно полученным данным, почти треть россиян (27%) позитивно относится к китайским маркам автомобилей, почти столько же (26%) - негативно, затруднились с ответом 42% опрошенных. На открытый вопрос о том, в чем они видят сильные стороны китайских автомобилей, четверть (25%) россиян назвали их доступность, 13% - технологичность, по 10% - внешний вид, а также качество и комфорт. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 марта 2024 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://1prime.ru/20240402/garantiya--846975449.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, бренд, опрос