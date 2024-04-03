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Рост цен на нефть может угрожать кампании Байдена, пишет СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Рост цен на нефть может угрожать кампании Байдена, пишет СМИ
Рост цен на нефть может угрожать кампании Байдена, пишет СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ
Рост цен на нефть может угрожать кампании Байдена, пишет СМИ
Действующий президент США Джо Байден, вероятно, имеет преимущество перед кандидатом в президенты Дональдом Трампом, но только не в вопросе цен на нефть,... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T09:10+0300
2024-04-03T10:07+0300
сша
нефть
выборы в сша
джо байден
дональд трамп
энергетика
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден, вероятно, имеет преимущество перед кандидатом в президенты Дональдом Трампом, но только не в вопросе цен на нефть, сообщает агентство Bloomberg."Энергоресурсы снова дорожают, если вы еще этого не заметили", - подчеркнул Трамп в ходе встречи с избирателями в американском штате Мичиган.Как сообщают авторы статьи, стоимость нефти, которая является одним из ключевых факторов успеха для любого президента, в США выросла более чем на 20% в текущем году, что создает почву для снижения поддержки властей страны. Так, геополитическое напряжение, создаваемое преимущественно российской спецоперацией на Украине и ближневосточным конфликтом, держит в напряжении предвыборный штат Байдена.Кроме того, отмечается, что, хоть цены на энергоресурсы и ниже тех, которые были в 2022 году, контроль Байдена над Белым домом и конгрессом находится на краю. Недовольные ускоренной инфляцией, бесконтрольной иммиграцией и другими экономическими проблемами представители демократического и республиканского лагерей и избиратели могут начать сомневаться, стоит ли снова выбирать такого президента. По словам авторов статьи, вышеперечисленные факторы могут стать легким оружием для Трампа в борьбе за пост главы США.Тем не менее, как отмечают аналитики, цены на нефть могут снизиться после спада сезонного спроса.
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сша, нефть, выборы в сша, джо байден, дональд трамп
США, Нефть, выборы в США, Джо Байден, Дональд Трамп, Энергетика
09:10 03.04.2024 (обновлено: 10:07 03.04.2024)
 
Рост цен на нефть может угрожать кампании Байдена, пишет СМИ

Bloomberg: ралли цен на нефть может открыть новый фронт для предвыборной кампании Байдена

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден, вероятно, имеет преимущество перед кандидатом в президенты Дональдом Трампом, но только не в вопросе цен на нефть, сообщает агентство Bloomberg.
"Энергоресурсы снова дорожают, если вы еще этого не заметили", - подчеркнул Трамп в ходе встречи с избирателями в американском штате Мичиган.
Как сообщают авторы статьи, стоимость нефти, которая является одним из ключевых факторов успеха для любого президента, в США выросла более чем на 20% в текущем году, что создает почву для снижения поддержки властей страны. Так, геополитическое напряжение, создаваемое преимущественно российской спецоперацией на Украине и ближневосточным конфликтом, держит в напряжении предвыборный штат Байдена.
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Кроме того, отмечается, что, хоть цены на энергоресурсы и ниже тех, которые были в 2022 году, контроль Байдена над Белым домом и конгрессом находится на краю. Недовольные ускоренной инфляцией, бесконтрольной иммиграцией и другими экономическими проблемами представители демократического и республиканского лагерей и избиратели могут начать сомневаться, стоит ли снова выбирать такого президента.
По словам авторов статьи, вышеперечисленные факторы могут стать легким оружием для Трампа в борьбе за пост главы США.
Тем не менее, как отмечают аналитики, цены на нефть могут снизиться после спада сезонного спроса.
 
ЭнергетикаСШАНефтьвыборы в СШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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