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Рост цен на нефть может угрожать кампании Байдена, пишет СМИ

Рост цен на нефть может угрожать кампании Байдена, пишет СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ

Рост цен на нефть может угрожать кампании Байдена, пишет СМИ

Действующий президент США Джо Байден, вероятно, имеет преимущество перед кандидатом в президенты Дональдом Трампом, но только не в вопросе цен на нефть,... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T09:10+0300

2024-04-03T09:10+0300

2024-04-03T10:07+0300

сша

нефть

выборы в сша

джо байден

дональд трамп

энергетика

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден, вероятно, имеет преимущество перед кандидатом в президенты Дональдом Трампом, но только не в вопросе цен на нефть, сообщает агентство Bloomberg."Энергоресурсы снова дорожают, если вы еще этого не заметили", - подчеркнул Трамп в ходе встречи с избирателями в американском штате Мичиган.Как сообщают авторы статьи, стоимость нефти, которая является одним из ключевых факторов успеха для любого президента, в США выросла более чем на 20% в текущем году, что создает почву для снижения поддержки властей страны. Так, геополитическое напряжение, создаваемое преимущественно российской спецоперацией на Украине и ближневосточным конфликтом, держит в напряжении предвыборный штат Байдена.Кроме того, отмечается, что, хоть цены на энергоресурсы и ниже тех, которые были в 2022 году, контроль Байдена над Белым домом и конгрессом находится на краю. Недовольные ускоренной инфляцией, бесконтрольной иммиграцией и другими экономическими проблемами представители демократического и республиканского лагерей и избиратели могут начать сомневаться, стоит ли снова выбирать такого президента. По словам авторов статьи, вышеперечисленные факторы могут стать легким оружием для Трампа в борьбе за пост главы США.Тем не менее, как отмечают аналитики, цены на нефть могут снизиться после спада сезонного спроса.

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сша, нефть, выборы в сша, джо байден, дональд трамп