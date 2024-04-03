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Произошло мгновенно. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине
Произошло мгновенно. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине - 03.04.2024, ПРАЙМ
Произошло мгновенно. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине
Российские военные активно уничтожают поставляемое Западом оружие и бронетехнику на Украине, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T10:23+0300
2024-04-03T10:23+0300
2024-04-03T10:23+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российские военные активно уничтожают поставляемое Западом оружие и бронетехнику на Украине, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.Пл словам эксперта, устаревшее вооружение никогда не поможет ВСУ перехватить инициативу на поле боя. "На самом деле большая часть этого вооружения долго не находится на поле боя, поскольку его быстро уничтожают российские военные точными ударами артиллерии", — сказано в статье.Кроме того, киевские власти хорошо осознают свое плачевное состояние на фронте, однако ничего не могут с эти сделать, так как западные союзники настаивают на продолжении боевых действий, отмтеил Лейрос.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.В Кремле неоднократно отмечали, что поставки оружия Киеву только препятствуют переговорам и имеют отрицательное влияние.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, оружие, Новости
Произошло мгновенно. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине
InfoBRICS: российские военные мгновенно уничтожают поставленное Западом вооружение
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ.
Российские военные активно уничтожают поставляемое Западом оружие и бронетехнику на Украине, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье
для издания InfoBRICS.
Пл словам эксперта, устаревшее вооружение никогда не поможет ВСУ перехватить инициативу на поле боя. "На самом деле большая часть этого вооружения долго не находится на поле боя, поскольку его быстро уничтожают российские военные точными ударами артиллерии", — сказано в статье.
Кроме того, киевские власти хорошо осознают свое плачевное состояние на фронте, однако ничего не могут с эти сделать, так как западные союзники настаивают на продолжении боевых действий, отмтеил Лейрос.
В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
В Кремле неоднократно отмечали, что поставки оружия Киеву только препятствуют переговорам и имеют отрицательное влияние.
США не вовлекут в конфликт на Украине, пообещал Макрон