https://1prime.ru/20240404/f16-847061551.html
СМИ: в ВСУ считают, что F-16 уже не будут нужны Украине в этом году
СМИ: в ВСУ считают, что F-16 уже не будут нужны Украине в этом году - 04.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: в ВСУ считают, что F-16 уже не будут нужны Украине в этом году
У высокопоставленных офицеров ВСУ сложилось мнение, что когда на Украину прибудут истребители F-16, то в них уже не будет нужды на поле боя, поскольку Россия... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T06:56+0300
2024-04-04T06:56+0300
2024-04-04T06:57+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. У высокопоставленных офицеров ВСУ сложилось мнение, что когда на Украину прибудут истребители F-16, то в них уже не будет нужды на поле боя, поскольку Россия готова будет эффективно противостоять этим самолетам, пишет Politico. "Часто мы просто не получаем системы вооружения в тот момент, когда они нам нужны: они приходят, когда они уже не нужны... Каждому оружию свое время. F-16 были необходимы в 2023 году, они не подойдут для 2024 года", - отметил пожелавший сохранить анонимность высокопоставленный украинский офицер. По его словам, это объясняется тем, что "Россия готова им противостоять". Он добавил, что ВСУ за последние несколько месяцев заметили ракеты без взрывных боеголовок, которые российские военные запускают из Джанкоя. Позже в ВСУ пришли к выводу, что эти запуски производятся с целью определения дальности. "Офицер объяснил, что Россия рассчитывает, где лучше всего разместить свои ракетные и радиолокационные системы С-400, чтобы максимально увеличить площадь, которую они могут покрыть и атаковать F-16, удерживая их подальше от линии фронта и российских логистических центров", - говорится в публикации. Украинские военные в связи с этим заявили, что сейчас они нуждаются в большом количестве простого традиционного оружия, а также беспилотников. Как подсчитал один из собеседников, Киеву требуется 4 миллиона снарядов и 2 миллиона беспилотников. Истребители F-16 первыми согласились предоставить Киеву Нидерланды и Дания. В Вашингтоне подтвердили, что Украине направят боевые самолеты от третьих стран после окончания подготовки ее пилотов. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала, что в Гааге планируют предоставить Украине первые F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия отмечает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле указывали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240404/vsu-847061371.html
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украина, россия, оружие, f-16
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, оружие, F-16
СМИ: в ВСУ считают, что F-16 уже не будут нужны Украине в этом году
Politico: офицеры ВСУ считают, что истребители F-16 уже не будут нужны Украине в 2024 году
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. У высокопоставленных офицеров ВСУ сложилось мнение, что когда на Украину прибудут истребители F-16, то в них уже не будет нужды на поле боя, поскольку Россия готова будет эффективно противостоять этим самолетам, пишет Politico.
"Часто мы просто не получаем системы вооружения в тот момент, когда они нам нужны: они приходят, когда они уже не нужны... Каждому оружию свое время. F-16 были необходимы в 2023 году, они не подойдут для 2024 года", - отметил пожелавший сохранить анонимность высокопоставленный украинский офицер.
По его словам, это объясняется тем, что "Россия готова им противостоять". Он добавил, что ВСУ за последние несколько месяцев заметили ракеты без взрывных боеголовок, которые российские военные запускают из Джанкоя. Позже в ВСУ пришли к выводу, что эти запуски производятся с целью определения дальности.
В ВСУ увидели мрачные перспективы для Украины, пишет Politico
"Офицер объяснил, что Россия рассчитывает, где лучше всего разместить свои ракетные и радиолокационные системы С-400, чтобы максимально увеличить площадь, которую они могут покрыть и атаковать F-16, удерживая их подальше от линии фронта и российских логистических центров", - говорится в публикации.
Украинские военные в связи с этим заявили, что сейчас они нуждаются в большом количестве простого традиционного оружия, а также беспилотников. Как подсчитал один из собеседников, Киеву требуется 4 миллиона снарядов и 2 миллиона беспилотников.
Истребители F-16 первыми согласились предоставить Киеву Нидерланды и Дания. В Вашингтоне подтвердили, что Украине направят боевые самолеты от третьих стран после окончания подготовки ее пилотов. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала, что в Гааге планируют предоставить Украине первые F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия отмечает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле указывали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.