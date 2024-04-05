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Киев надеется получить от ЕС до €8 млрд из замороженных активов России

Киев надеется получить от ЕС до €8 млрд из замороженных активов России - 05.04.2024, ПРАЙМ

Киев надеется получить от ЕС до €8 млрд из замороженных активов России

Украинские власти рассчитывают, что в текущем году Киев получит от ЕС доходы от замороженных российских активов в сумме от 5 до 8 миллиардов евро, заявила... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T11:30+0300

2024-04-05T11:30+0300

2024-04-05T11:30+0300

спецоперация на украине

ес

санкции против рф

euroclear

замороженные российские активы

украина

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Украинские власти рассчитывают, что в текущем году Киев получит от ЕС доходы от замороженных российских активов в сумме от 5 до 8 миллиардов евро, заявила заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая. В текущем году, по ее словам, Украине не следует рассчитывать забрать проценты от этих активов. Единственное, что может быть сделано, это принять принципиальное решение передать денежные средства в распоряжении Киева. Мудрая при этом отметила, что окончательная их сумма сейчас неизвестна.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОна напомнила, что в 2022 году, после того как против России были введены санкции и установлены лимиты и ограничения на использование замороженных средств, в системе Euroclear было накоплено 5,2 миллиарда евро доходов. "Эти деньги находятся на отдельном счете, и пока не стоит вопрос о передаче этих средств Украине. Когда обсуждались в Еврокомиссии вопросы передачи сверхприбылей Украине, было принято решение, что это будет возможно, начиная с 2024 года", - приводит слова Мудрой агентство РБК-Украина."Наши ожидания, что они составят от 5 до 8 миллиардов евро", - добавила она.По словам Мудрой, передача Киеву сгенерированных доходов от замороженных российских активов станет возможной после принятия в ЕС соответствующих законов. Она отметила, что конкретные суммы пока сложно называть, так как отсутствуют публичные официальные реестры. Кроме того, "информацию о процентах пока никто не озвучивал". Если говорить, об окончательной сумме активов РФ, на которую Киев может претендовать в целом, то по словам Мудрой, она находится в пределах от 250 до 280 миллиардов евро. Евросоюз и страны "большой семерки" после начала СВО заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро. Порядка 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем - бельгийской Euroclear. В Брюсселе обсуждают пути использования активов для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что в долгосрочной перспективе такой шаг может повлечь репутационные риски для евро, и выступил с призывом "смотреть за пределы этого отдельного конфликта", а также искать иные способы передачи денежных средств Украине. В Кремле подчеркивали, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В российском МИД называли заморозку активов в Европе воровством, указывая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на госактивы. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные государства Запада вводят санкции против России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно проводится работа по созданию правовых условий для конфискации замороженных активов РФ, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, а также незаконно лишаются либо ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

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ес, санкции против рф, euroclear, замороженные российские активы, украина