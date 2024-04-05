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Настроения на рынках ухудшились. Но нефть все исправит - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Настроения на рынках ухудшились. Но нефть все исправит
Настроения на рынках ухудшились. Но нефть все исправит - 05.04.2024, ПРАЙМ
Настроения на рынках ухудшились. Но нефть все исправит
Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 2,1%. Фьючерсы на основные... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T09:13+0300
2024-04-05T09:13+0300
мнения аналитиков
нефть
индекс мосбиржи
курсы валют
?1712297625
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 2,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после существенного снижения днем ранее, сегодня пытаются перейти к восстановлению, подтягиваясь на 0,1%. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает восходящую тенденцию недели, прибавляя 0,5% и торгуясь в районе 91,1 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения на мировых рынках, сегодня выделим публикацию блока статистики по рынку труда США, включающего данные по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. Ситуация на рынке труда является важным фактором при принятии американским регулятором решения по ставке. В результате, публикуемые цифры могут повлиять на ожидания рынков относительно дальнейших действий ФРС США в свете денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, скажется на отношении участников торгов к рисковым активам.По итогам четверга индекс Мосбиржи поднялся на 0,4%, закончив основную сессию в районе 3 408 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских акциях. Несмотря на ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам на внешних площадках, поддержку нашим акциям окажет динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает обновлять локальные максимумы. В результате, на нашем рынке сохраниться преобладание покупок, что позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше 3 400 пунктов и продолжить восходящую динамику.На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 92,4 и 12,73 рубля соответственно, евро, напротив, снижается на 0,2%, отступив ниже 100 рублей. В ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к укреплению. Несмотря на пониженное предложение валюты со стороны экспортеров, поддержку ему окажет выход рынка энергоносителей в диапазон 90 – 95 долларов за баррель по нефти марки Brent. В сложившейся ситуации пара доллар/рубль в ходе торгов может отступить в район 92 рублей.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, нефть, индекс мосбиржи, курсы валют
Мнения аналитиков, Нефть, индекс Мосбиржи, Курсы валют
09:13 05.04.2024
 

Настроения на рынках ухудшились. Но нефть все исправит

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 2,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после существенного снижения днем ранее, сегодня пытаются перейти к восстановлению, подтягиваясь на 0,1%. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает восходящую тенденцию недели, прибавляя 0,5% и торгуясь в районе 91,1 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения на мировых рынках, сегодня выделим публикацию блока статистики по рынку труда США, включающего данные по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. Ситуация на рынке труда является важным фактором при принятии американским регулятором решения по ставке. В результате, публикуемые цифры могут повлиять на ожидания рынков относительно дальнейших действий ФРС США в свете денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, скажется на отношении участников торгов к рисковым активам.
По итогам четверга индекс Мосбиржи поднялся на 0,4%, закончив основную сессию в районе 3 408 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских акциях. Несмотря на ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам на внешних площадках, поддержку нашим акциям окажет динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает обновлять локальные максимумы. В результате, на нашем рынке сохраниться преобладание покупок, что позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше 3 400 пунктов и продолжить восходящую динамику.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 92,4 и 12,73 рубля соответственно, евро, напротив, снижается на 0,2%, отступив ниже 100 рублей. В ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к укреплению. Несмотря на пониженное предложение валюты со стороны экспортеров, поддержку ему окажет выход рынка энергоносителей в диапазон 90 – 95 долларов за баррель по нефти марки Brent. В сложившейся ситуации пара доллар/рубль в ходе торгов может отступить в район 92 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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