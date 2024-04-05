Рынок уходил в минус. А рубль непоколебим - 05.04.2024, ПРАЙМ
Рынок уходил в минус. А рубль непоколебим
Индекс Мосбиржи заскакивал выше 3400 п., на пике сессии было почти 3410 п., а это уже +10% с начала года. Но наши оценки предполагали временное завершение... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T09:52+0300
2024-04-05T09:52+0300
2024-04-05T09:52+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи заскакивал выше 3400 п., на пике сессии было почти 3410 п., а это уже +10% с начала года. Но наши оценки предполагали временное завершение безостановочного ралли на фоне достижения важных технический сопротивлений и локальной перегретости рынка акций. По итогам вечерки индекс уже ушел в минус, к 3393 п. По совокупности факторов не исключается развитие коррекции вниз.Мощная поддержка на 3340 п., но откат рынка создает интересные возможности именно для перезахода в лонг и пополнения инвестиционных портфелей. На горизонте года цель роста неизменна — 3650 п., тренд вверх сохраняется. После завершения небольшой коррекции под перспективу дальнейшего роста рынка акций привлекательно смотрятся бумаги банков с потенциалами 40–90%, где лидером может быть ВТБ.А рубль непоколебим. Торги завершились по нулям, доллар также ниже 92,5. Факторы крепости нацвалюты прежние — жесткая ДКП ЦБ, сдавливающая спрос на валюту под импорт, и нормативы репатриации выручки экспортеров, увеличивающие общее предложение валюты на рынке.
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи заскакивал выше 3400 п., на пике сессии было почти 3410 п., а это уже +10% с начала года. Но наши оценки предполагали временное завершение безостановочного ралли на фоне достижения важных технический сопротивлений и локальной перегретости рынка акций. По итогам вечерки индекс уже ушел в минус, к 3393 п. По совокупности факторов не исключается развитие коррекции вниз.
Мощная поддержка на 3340 п., но откат рынка создает интересные возможности именно для перезахода в лонг и пополнения инвестиционных портфелей. На горизонте года цель роста неизменна — 3650 п., тренд вверх сохраняется. После завершения небольшой коррекции под перспективу дальнейшего роста рынка акций привлекательно смотрятся бумаги банков с потенциалами 40–90%, где лидером может быть ВТБ.
А рубль непоколебим. Торги завершились по нулям, доллар также ниже 92,5. Факторы крепости нацвалюты прежние — жесткая ДКП ЦБ, сдавливающая спрос на валюту под импорт, и нормативы репатриации выручки экспортеров, увеличивающие общее предложение валюты на рынке.
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