Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок уходил в минус. А рубль непоколебим - 05.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240405/analitika-847100060.html
Рынок уходил в минус. А рубль непоколебим
Рынок уходил в минус. А рубль непоколебим - 05.04.2024, ПРАЙМ
Рынок уходил в минус. А рубль непоколебим
Индекс Мосбиржи заскакивал выше 3400 п., на пике сессии было почти 3410 п., а это уже +10% с начала года. Но наши оценки предполагали временное завершение... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T09:52+0300
2024-04-05T09:52+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
нефть
?1712299953
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи заскакивал выше 3400 п., на пике сессии было почти 3410 п., а это уже +10% с начала года. Но наши оценки предполагали временное завершение безостановочного ралли на фоне достижения важных технический сопротивлений и локальной перегретости рынка акций. По итогам вечерки индекс уже ушел в минус, к 3393 п. По совокупности факторов не исключается развитие коррекции вниз.Мощная поддержка на 3340 п., но откат рынка создает интересные возможности именно для перезахода в лонг и пополнения инвестиционных портфелей. На горизонте года цель роста неизменна — 3650 п., тренд вверх сохраняется. После завершения небольшой коррекции под перспективу дальнейшего роста рынка акций привлекательно смотрятся бумаги банков с потенциалами 40–90%, где лидером может быть ВТБ.А рубль непоколебим. Торги завершились по нулям, доллар также ниже 92,5. Факторы крепости нацвалюты прежние — жесткая ДКП ЦБ, сдавливающая спрос на валюту под импорт, и нормативы репатриации выручки экспортеров, увеличивающие общее предложение валюты на рынке.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Нефть
09:52 05.04.2024
 

Рынок уходил в минус. А рубль непоколебим

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи заскакивал выше 3400 п., на пике сессии было почти 3410 п., а это уже +10% с начала года. Но наши оценки предполагали временное завершение безостановочного ралли на фоне достижения важных технический сопротивлений и локальной перегретости рынка акций. По итогам вечерки индекс уже ушел в минус, к 3393 п. По совокупности факторов не исключается развитие коррекции вниз.
Мощная поддержка на 3340 п., но откат рынка создает интересные возможности именно для перезахода в лонг и пополнения инвестиционных портфелей. На горизонте года цель роста неизменна — 3650 п., тренд вверх сохраняется. После завершения небольшой коррекции под перспективу дальнейшего роста рынка акций привлекательно смотрятся бумаги банков с потенциалами 40–90%, где лидером может быть ВТБ.
А рубль непоколебим. Торги завершились по нулям, доллар также ниже 92,5. Факторы крепости нацвалюты прежние — жесткая ДКП ЦБ, сдавливающая спрос на валюту под импорт, и нормативы репатриации выручки экспортеров, увеличивающие общее предложение валюты на рынке.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковКурсы валютиндекс МосбиржиНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала