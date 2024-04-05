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В России зафиксировали снижение средней стоимости автомобилей - 05.04.2024, ПРАЙМ
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В России зафиксировали снижение средней стоимости автомобилей
В России зафиксировали снижение средней стоимости автомобилей - 05.04.2024, ПРАЙМ
В России зафиксировали снижение средней стоимости автомобилей
В России второй месяц подряд снижается средняя стоимость новых и подержанных автомобилей, следует из данных сервиса "Авто.ру Оценка". | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T10:00+0300
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россия
цены на автомобили
авто
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. В России второй месяц подряд снижается средняя стоимость новых и подержанных автомобилей, следует из данных сервиса "Авто.ру Оценка".Так, аналитики сервиса указали, что цена на новые машины в марте снизилась на 2,4% в сравнении с февралем, или до 3,5 миллиона рублей. Уточняется, что снижение цены преимущественно зафиксировано на авто китайских производителей, таких как FAW Bestune T77, Changan Lamore, Chery Tiggo 7 Pro.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакже подешевел и отечественный Москвич 3, который на данный момент можно приобрести за 2,1 миллиона. Аналитики объясняют подобную динамику значительным количеством новых автомобилей, которые стоят на дилерских складах с 2023 года.Однако, согласно данным "Авто.ру Оценки", в некоторых регионах средняя стоимость новых машин выросла. Так, в Ярославской и Архангельской областях цены на новые автомобили поднялись на 7%.Более того, в цене прибавили некоторые модели японских и южнокорейских марок, такие как Mitsubishi ASX, Mitsubishi Outlander, кроссоверы бренда Hyundai.Подержанные автомобили, по информации сервиса, также потеряли в цене, подешевев на 4,1%. Теперь средняя стоимость на такую машину равна 2,1 миллиона рублей. Тем не менее, в некоторых регионах России стоимость подержанных авто все же демонстрирует незначительный рост. Речь идет, например, о Красноярском крае (+1%), Ульяновской (+0,8%) и Омской (+0,5%) областях.
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россия, цены на автомобили, авто
РОССИЯ, цены на автомобили, Авто
10:00 05.04.2024 (обновлено: 10:36 05.04.2024)
 
В России зафиксировали снижение средней стоимости автомобилей

"Авто.ру Оценка": в России второй месяц подряд снижается средняя стоимость автомобилей

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкXX Тольяттинский автосалон "Motorexpo"
XX Тольяттинский автосалон Motorexpo - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. В России второй месяц подряд снижается средняя стоимость новых и подержанных автомобилей, следует из данных сервиса "Авто.ру Оценка".
Так, аналитики сервиса указали, что цена на новые машины в марте снизилась на 2,4% в сравнении с февралем, или до 3,5 миллиона рублей. Уточняется, что снижение цены преимущественно зафиксировано на авто китайских производителей, таких как FAW Bestune T77, Changan Lamore, Chery Tiggo 7 Pro.
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Также подешевел и отечественный Москвич 3, который на данный момент можно приобрести за 2,1 миллиона.
Аналитики объясняют подобную динамику значительным количеством новых автомобилей, которые стоят на дилерских складах с 2023 года.
Однако, согласно данным "Авто.ру Оценки", в некоторых регионах средняя стоимость новых машин выросла. Так, в Ярославской и Архангельской областях цены на новые автомобили поднялись на 7%.
Более того, в цене прибавили некоторые модели японских и южнокорейских марок, такие как Mitsubishi ASX, Mitsubishi Outlander, кроссоверы бренда Hyundai.
Подержанные автомобили, по информации сервиса, также потеряли в цене, подешевев на 4,1%. Теперь средняя стоимость на такую машину равна 2,1 миллиона рублей. Тем не менее, в некоторых регионах России стоимость подержанных авто все же демонстрирует незначительный рост. Речь идет, например, о Красноярском крае (+1%), Ульяновской (+0,8%) и Омской (+0,5%) областях.
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