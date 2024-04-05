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В России зафиксировали снижение средней стоимости автомобилей

В России зафиксировали снижение средней стоимости автомобилей - 05.04.2024, ПРАЙМ

В России зафиксировали снижение средней стоимости автомобилей

В России второй месяц подряд снижается средняя стоимость новых и подержанных автомобилей, следует из данных сервиса "Авто.ру Оценка". | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T10:00+0300

2024-04-05T10:00+0300

2024-04-05T10:36+0300

россия

цены на автомобили

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. В России второй месяц подряд снижается средняя стоимость новых и подержанных автомобилей, следует из данных сервиса "Авто.ру Оценка".Так, аналитики сервиса указали, что цена на новые машины в марте снизилась на 2,4% в сравнении с февралем, или до 3,5 миллиона рублей. Уточняется, что снижение цены преимущественно зафиксировано на авто китайских производителей, таких как FAW Bestune T77, Changan Lamore, Chery Tiggo 7 Pro.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакже подешевел и отечественный Москвич 3, который на данный момент можно приобрести за 2,1 миллиона. Аналитики объясняют подобную динамику значительным количеством новых автомобилей, которые стоят на дилерских складах с 2023 года.Однако, согласно данным "Авто.ру Оценки", в некоторых регионах средняя стоимость новых машин выросла. Так, в Ярославской и Архангельской областях цены на новые автомобили поднялись на 7%.Более того, в цене прибавили некоторые модели японских и южнокорейских марок, такие как Mitsubishi ASX, Mitsubishi Outlander, кроссоверы бренда Hyundai.Подержанные автомобили, по информации сервиса, также потеряли в цене, подешевев на 4,1%. Теперь средняя стоимость на такую машину равна 2,1 миллиона рублей. Тем не менее, в некоторых регионах России стоимость подержанных авто все же демонстрирует незначительный рост. Речь идет, например, о Красноярском крае (+1%), Ульяновской (+0,8%) и Омской (+0,5%) областях.

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