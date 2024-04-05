https://1prime.ru/20240405/bespilotniki-847098161.html

Средства ПВО за ночь уничтожили 53 беспилотника над территорией России

Средства ПВО за ночь уничтожили 53 беспилотника над территорией России - 05.04.2024, ПРАЙМ

Средства ПВО за ночь уничтожили 53 беспилотника над территорией России

Ночью 5 апреля отечественные средства ПВО уничтожили 53 украинских дрона в пяти регионах России, рассказали в Минобороны. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T09:14+0300

2024-04-05T09:14+0300

2024-04-05T09:41+0300

спецоперация на украине

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Ночью 5 апреля отечественные средства ПВО уничтожили 53 украинских дрона в пяти регионах России, рассказали в Минобороны.Отмечается, что были ликвидированы беспилотники над территориями Ростовской (44 дрона), Саратовской (один дрон), Курской (один дрон), Белгородской областей (один дрон), а также Краснодарского края (шесть дронов).Как отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, более 40 БПЛА были перехвачены в Морозовском районе, но тем не менее была повреждена электроподстанция.В свою очередь, глава Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что падение сбитого беспилотника не повлекло за собой пострадавших и разрушений инфраструктуры.Ранее сообщалось, что в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России получило партию БМП третьего поколения, предоставленную предприятиями "Ростеха". На данный момент ВС России в зоне СВО активно применяют БМП-3, которая предназначена для общевойскового боя и для выполнения специальных задач.

https://1prime.ru/20240401/kursk-846970114.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина