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Средства ПВО за ночь уничтожили 53 беспилотника над территорией России - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Средства ПВО за ночь уничтожили 53 беспилотника над территорией России
Средства ПВО за ночь уничтожили 53 беспилотника над территорией России - 05.04.2024, ПРАЙМ
Средства ПВО за ночь уничтожили 53 беспилотника над территорией России
Ночью 5 апреля отечественные средства ПВО уничтожили 53 украинских дрона в пяти регионах России, рассказали в Минобороны. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T09:14+0300
2024-04-05T09:41+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Ночью 5 апреля отечественные средства ПВО уничтожили 53 украинских дрона в пяти регионах России, рассказали в Минобороны.Отмечается, что были ликвидированы беспилотники над территориями Ростовской (44 дрона), Саратовской (один дрон), Курской (один дрон), Белгородской областей (один дрон), а также Краснодарского края (шесть дронов).Как отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, более 40 БПЛА были перехвачены в Морозовском районе, но тем не менее была повреждена электроподстанция.В свою очередь, глава Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что падение сбитого беспилотника не повлекло за собой пострадавших и разрушений инфраструктуры.Ранее сообщалось, что в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России получило партию БМП третьего поколения, предоставленную предприятиями "Ростеха". На данный момент ВС России в зоне СВО активно применяют БМП-3, которая предназначена для общевойскового боя и для выполнения специальных задач.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
09:14 05.04.2024 (обновлено: 09:41 05.04.2024)
 
Средства ПВО за ночь уничтожили 53 беспилотника над территорией России

Минобороны: ПВО за ночь сбила над территорией России 53 БПЛА ВСУ

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Ночью 5 апреля отечественные средства ПВО уничтожили 53 украинских дрона в пяти регионах России, рассказали в Минобороны.
Отмечается, что были ликвидированы беспилотники над территориями Ростовской (44 дрона), Саратовской (один дрон), Курской (один дрон), Белгородской областей (один дрон), а также Краснодарского края (шесть дронов).
Как отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, более 40 БПЛА были перехвачены в Морозовском районе, но тем не менее была повреждена электроподстанция.
В свою очередь, глава Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что падение сбитого беспилотника не повлекло за собой пострадавших и разрушений инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России получило партию БМП третьего поколения, предоставленную предприятиями "Ростеха". На данный момент ВС России в зоне СВО активно применяют БМП-3, которая предназначена для общевойскового боя и для выполнения специальных задач.
Хакер - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
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