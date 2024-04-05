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Средства ПВО за ночь уничтожили 53 беспилотника над территорией России
Средства ПВО за ночь уничтожили 53 беспилотника над территорией России - 05.04.2024, ПРАЙМ
Средства ПВО за ночь уничтожили 53 беспилотника над территорией России
Ночью 5 апреля отечественные средства ПВО уничтожили 53 украинских дрона в пяти регионах России, рассказали в Минобороны. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T09:14+0300
2024-04-05T09:14+0300
2024-04-05T09:41+0300
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Ночью 5 апреля отечественные средства ПВО уничтожили 53 украинских дрона в пяти регионах России, рассказали в Минобороны.Отмечается, что были ликвидированы беспилотники над территориями Ростовской (44 дрона), Саратовской (один дрон), Курской (один дрон), Белгородской областей (один дрон), а также Краснодарского края (шесть дронов).Как отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, более 40 БПЛА были перехвачены в Морозовском районе, но тем не менее была повреждена электроподстанция.В свою очередь, глава Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что падение сбитого беспилотника не повлекло за собой пострадавших и разрушений инфраструктуры.Ранее сообщалось, что в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России получило партию БМП третьего поколения, предоставленную предприятиями "Ростеха". На данный момент ВС России в зоне СВО активно применяют БМП-3, которая предназначена для общевойскового боя и для выполнения специальных задач.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
Средства ПВО за ночь уничтожили 53 беспилотника над территорией России
Минобороны: ПВО за ночь сбила над территорией России 53 БПЛА ВСУ
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Ночью 5 апреля отечественные средства ПВО уничтожили 53 украинских дрона в пяти регионах России, рассказали в Минобороны.
Отмечается, что были ликвидированы беспилотники над территориями Ростовской (44 дрона), Саратовской (один дрон), Курской (один дрон), Белгородской областей (один дрон), а также Краснодарского края (шесть дронов).
Как отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, более 40 БПЛА были перехвачены в Морозовском районе, но тем не менее была повреждена электроподстанция.
В свою очередь, глава Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что падение сбитого беспилотника не повлекло за собой пострадавших и разрушений инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России получило партию БМП третьего поколения, предоставленную предприятиями "Ростеха". На данный момент ВС России в зоне СВО активно применяют БМП-3, которая предназначена для общевойскового боя и для выполнения специальных задач.
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