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У опоздавшего на встречу Байдена заметили одну странность - 05.04.2024, ПРАЙМ
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У опоздавшего на встречу Байдена заметили одну странность
У опоздавшего на встречу Байдена заметили одну странность - 05.04.2024, ПРАЙМ
У опоздавшего на встречу Байдена заметили одну странность
Президент Соединенных Штатов Джо Байден мог проспать и опоздать на мероприятия со своим участием, заявил журналист телеканала Fox News Джесси Уоттерс в эфире... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T09:46+0300
2024-04-05T09:46+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден мог проспать и опоздать на мероприятия со своим участием, заявил журналист телеканала Fox News Джесси Уоттерс в эфире своего шоу.По словам Уоттерса, американский лидер опоздал на выступление, которое должно было начаться в 11 утра, прибыв только через час. По его словам, если присмотреться к фото президента с мероприятия, то можно увидеть на его лице следы от аппарата CPAP (маска-компрессор. – ред.).Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Он использует аппарат, который поддерживает дыхание по ночам, у него апноэ, если в полдень у него складки на лице, значит, он только что встал с постели", — отметил журналист.Из-за своего опоздания Байден заставил сенатора Берни Сандерса прождать целый час, что может говорить о том, что это был "силовой жест", либо глава государства просто хотел подольше поспать.Загадочные следы на лице американского президента озадачили журналистов еще летом 2023 года. В Белом Доме объянили, что следы остались после применения аппарата для вентиляции легких, который Байден начал использовать во время сна для борьбы с апноэ.Ранее сообщалось, что Байден страдает от ряда заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, мерцательная аритмия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, это следует из опубликованного заключения терапевта.Кроме того, врачи отмечали, что сочетание нейродегенеративного заболевания, на которое указывает ряд симптомов у американского лидера, с другими сопутствующими патологиями формирует негативный прогноз у пациента и требует постоянного комплексного лечения
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сша, байден, новости
США, БАЙДЕН, Новости
09:46 05.04.2024
 
У опоздавшего на встречу Байдена заметили одну странность

Ведущий Fox News Уоттерс: Байден мог проспать и опоздать на свое выступление

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден мог проспать и опоздать на мероприятия со своим участием, заявил журналист телеканала Fox News Джесси Уоттерс в эфире своего шоу.
По словам Уоттерса, американский лидер опоздал на выступление, которое должно было начаться в 11 утра, прибыв только через час. По его словам, если присмотреться к фото президента с мероприятия, то можно увидеть на его лице следы от аппарата CPAP (маска-компрессор. – ред.).
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"Он использует аппарат, который поддерживает дыхание по ночам, у него апноэ, если в полдень у него складки на лице, значит, он только что встал с постели", — отметил журналист.
Из-за своего опоздания Байден заставил сенатора Берни Сандерса прождать целый час, что может говорить о том, что это был "силовой жест", либо глава государства просто хотел подольше поспать.
Загадочные следы на лице американского президента озадачили журналистов еще летом 2023 года. В Белом Доме объянили, что следы остались после применения аппарата для вентиляции легких, который Байден начал использовать во время сна для борьбы с апноэ.
Ранее сообщалось, что Байден страдает от ряда заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, мерцательная аритмия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, это следует из опубликованного заключения терапевта.
Кроме того, врачи отмечали, что сочетание нейродегенеративного заболевания, на которое указывает ряд симптомов у американского лидера, с другими сопутствующими патологиями формирует негативный прогноз у пациента и требует постоянного комплексного лечения
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
"Ряд симптомов". Врачи обнаружили у Байдена опасное сочетание заболеваний
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