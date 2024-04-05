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"Газпром нефть" до мая выполнит условия сделки ОПЕК+ по своей квоте - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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"Газпром нефть" до мая выполнит условия сделки ОПЕК+ по своей квоте
"Газпром нефть" до мая выполнит условия сделки ОПЕК+ по своей квоте - 05.04.2024, ПРАЙМ
"Газпром нефть" до мая выполнит условия сделки ОПЕК+ по своей квоте
"Газпром нефть" выйдет на необходимые объемы добычи нефти в рамках добровольных сокращений ОПЕК+ до мая, заявил журналистам глава компании Александр Дюков. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T19:19+0300
2024-04-05T19:19+0300
энергетика
нефть
газпром
россия
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КРОНШТАДТ, 5 апр - ПРАЙМ. "Газпром нефть" выйдет на необходимые объемы добычи нефти в рамках добровольных сокращений ОПЕК+ до мая, заявил журналистам глава компании Александр Дюков. "Квоту до нас доводит традиционно Минэнерго, мы ее исполняем. На необходимые объемы сокращения добычи планируем выйти до конца месяца", — сказал он. Россия объявила в начале марта, что продлевает добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал. В апреле-июне она суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция будет различаться: в апреле сокращение добычи составит 350 тысяч баррелей, экспорта — 121 тысячу баррелей, в мае добычу сократят на 400 тысяч баррелей, экспорт — на 71 тысячу баррелей, в июне добыча снизится на 471 тысячу баррелей в сутки. Таким образом, к июню страна перейдет только к сокращению добычи. Россия в марте минувшего года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составлял 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия углубила сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч — нефть, а 200 тысяч — нефтепродукты.
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нефть, газпром, россия
Энергетика, Нефть, Газпром, РОССИЯ
19:19 05.04.2024
 
"Газпром нефть" до мая выполнит условия сделки ОПЕК+ по своей квоте

"Газпром нефть" до мая выполнит условия сделки ОПЕК+ по своей квоте

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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КРОНШТАДТ, 5 апр - ПРАЙМ. "Газпром нефть" выйдет на необходимые объемы добычи нефти в рамках добровольных сокращений ОПЕК+ до мая, заявил журналистам глава компании Александр Дюков.
"Квоту до нас доводит традиционно Минэнерго, мы ее исполняем. На необходимые объемы сокращения добычи планируем выйти до конца месяца", — сказал он.
Россия объявила в начале марта, что продлевает добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал. В апреле-июне она суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция будет различаться: в апреле сокращение добычи составит 350 тысяч баррелей, экспорта — 121 тысячу баррелей, в мае добычу сократят на 400 тысяч баррелей, экспорт — на 71 тысячу баррелей, в июне добыча снизится на 471 тысячу баррелей в сутки. Таким образом, к июню страна перейдет только к сокращению добычи.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
ОПЕК+ учитывает геополитические факторы при принятии решений, заявил Новак
3 апреля, 17:08
Россия в марте минувшего года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года.
Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составлял 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия углубила сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч — нефть, а 200 тысяч — нефтепродукты.
 
ЭнергетикаНефтьГазпромРОССИЯ
 
 
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