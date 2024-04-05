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В ходе разговора с Нетаньяху Байден прибег к шантажу, пишет NYT

В ходе разговора с Нетаньяху Байден прибег к шантажу, пишет NYT - 05.04.2024, ПРАЙМ

В ходе разговора с Нетаньяху Байден прибег к шантажу, пишет NYT

Во время телефонных переговоров главы Белого дома Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США прибег к шантажу, угрожая оставить... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T11:07+0300

2024-04-05T11:07+0300

2024-04-05T11:07+0300

сша

израиль

джо байден

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Во время телефонных переговоров главы Белого дома Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США прибег к шантажу, угрожая оставить страну без дальнейшей помощи, сообщает издание The New York Times.Так, во время разговора Байден пригрозил, что в будущем сможет предоставлять Израилю военную помощь только в том случае, если он улучшит свое отношение к гражданам сектора Газа. В статье уточнили, что, по мнению Байдена, гуманитарная ситуация в Палестине неприемлемо плоха, поэтому Нетаньяху должен срочно предпринять соответствующие меры. В этой связи Байден призвал израильского премьера заключить соглашение с ХАМАС, согласно которому будут освобождены заложники и прекращен огонь в регионе. Так, Белый дом ждет конкретных шагов от Нетаньяху в течение нескольких часов или дней.

сша

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сша, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху