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"Нет желания": НАТО не захотела видеть Украину на саммите

"Нет желания": НАТО не захотела видеть Украину на саммите - 05.04.2024, ПРАЙМ

"Нет желания": НАТО не захотела видеть Украину на саммите

НАТО на предстоящем в Вашингтоне в июле этого года саммите по случаю 75-летия образования альянса не намерена направлять Украине официального приглашения о... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T08:12+0300

2024-04-05T08:12+0300

2024-04-05T09:46+0300

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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. НАТО на предстоящем в Вашингтоне в июле этого года саммите по случаю 75-летия образования альянса не намерена направлять Украине официального приглашения о вступлении, пишет The New York Times.Как отмечается, у НАТО "нет желания принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности альянса втянул бы его в крупнейший сухопутный военный конфликт в Европе с 1945 года".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак выразился генеральный секретарь Йенс Столтенберг, НАТО придется найти какую-то золотую середину, помимо членства, но это должно быть достаточно весомо, чтобы продемонстрировать поддержку Украины "в долгосрочной перспективе".По словам высокопоставленных западных дипломатов, участвовавших в обсуждениях, пока остается неясным, какой именно последует ход в этом направлении.США и Германия по-прежнему выступают против предложения Украине начать переговоры о членстве и хотят, чтобы этот вопрос был снят с обсуждения в июле. Столтенберг стремился этот пробел восполнить, выдвинув на встрече на этой неделе два предложения о продолжении поддержки УкраиныСогласно первому варианту, ответственность за координацию пожертвований и поставок оружия Украине должна была возложена на НАТО, а не на Соединенные Штаты. Но это предложение вызвало возражения со стороны Венгрии и других союзников, поскольку оно может напрямую втянуть альянс в конфликт. Против этого также выступают Соединенные Штаты, хотя администрация президента Джо Байдена до сих пор старалась не заявлять об этом публично.Другой вариант — предоставить Украине помощь в размере 100 миллиардов долларов в течение пяти лет — был встречен с замешательством, поскольку неясно, как НАТО может заставить своих стран-членов внести свой вклад, отмечает издание. Особенно это сложно с учетом бюджетных или политических ограничений, подобных тем, из-за которых в конгрессе до сих пор не могут утвердить направление десятков миллиардов долларов для Украины.Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны-члены НАТО организовали совместную миссию на Украине. По словам дипломата, организация миссии не означает прямого вступления НАТО в вооруженный конфликт, но позволит использовать возможности альянса для поддержки Украины. Польша будет проводить дополнительную подготовку украинских войск. Целью миссии будет обеспечение координации.В России заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают в него страны НАТО и создают новые проблемы. Глава МИД Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и альянса в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.

https://1prime.ru/20240404/ukraina-847092188.html

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украина, сша, нато