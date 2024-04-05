https://1prime.ru/20240405/nato-847099571.html

"Играем в русскую рулетку": в Британии оценили беспомощность НАТО

"Играем в русскую рулетку": в Британии оценили беспомощность НАТО - 05.04.2024, ПРАЙМ

"Играем в русскую рулетку": в Британии оценили беспомощность НАТО

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс призывает страны НАТО признать, что они живут в "предвоенном мире" и больше думать о военных нуждах. Об этом пишет... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T09:44+0300

2024-04-05T09:44+0300

2024-04-05T10:04+0300

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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс призывает страны НАТО признать, что они живут в "предвоенном мире" и больше думать о военных нуждах. Об этом пишет издание The Telegraph.Как отмечается, сейчас лишь 11 членов альянса достигли установленного почти два десятилетия назад целевого показателя в 2% затрат от ВВП на оборону. Ожидается, что в этом году число "успевающих" вырастет до 18.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Шэппса, страны НАТО играют в "русскую рулетку" с будущим Запада, если не достигнут целевого показателя военных расходов."Чтобы укрепить нашу оборону, нам предстоит выйти за рамки и пойти дальше этой цели. Однако некоторым странам до сих пор не удалось достичь даже двух процентов. Так продолжаться не может. Мы не можем себе позволить играть в русскую рулетку с собственным будущим", — отметил министр обороны.По его словам, сейчас мало воздать дань уважения прошлому НАТО, а нужно безотлагательно задуматься о будущем альянса. "Мы перешли из послевоенного мира в предвоенный", — подчеркнул Шэппс.По его мнению, угрозы для "демократического мира" исходят из Москвы, Пекина, Тегерана и Пхеньяна."Россия угрожает нашим соседям. Китай ведет себя все агрессивнее. Иран руками своих марионеток сеет хаос в регионе от Ближнего Востока до Йеменского пролива. Северная Корея то и дело размахивает ядерной саблей. Эти злокозненные силы все чаще действуют заодно, и под прицелом оказывается наша демократия", — отметил министр.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Москва открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал бредом опасения Запада о надвигающейся атаке со стороны России.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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