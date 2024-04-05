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"Разорит Европу". Во Франции предупредили о войне на полвека из-за Украины
"Разорит Европу". Во Франции предупредили о войне на полвека из-за Украины - 05.04.2024, ПРАЙМ
"Разорит Европу". Во Франции предупредили о войне на полвека из-за Украины
Присоединение Украины к НАТО поспособствует затягиванию конфликта на полвека и разорению Европы, заявил в эфире радио France Info депутат национального собрания | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T10:01+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Присоединение Украины к НАТО поспособствует затягиванию конфликта на полвека и разорению Европы, заявил в эфире радио France Info депутат национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян."Включить Украину в НАТО - значит окончательно укоренить войну на полвека, разорить европейский континент", – сказал он.По мнению французского политика, нынешнее руководство страны не помогает украинскому народу, а только способствует усилению военной промышленности Соединенных Штатов.Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил ранее, что членство Украины в альянсе уже решено, но остается принять решение, когда это произойдет и что для этого потребуется.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ориентация Украины на альянс стала причиной начала спецоперации на ее территории.Президент Украины Владимир Зеленский ранее подал заявку на вступление страны в НАТО, но генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил, что полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
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франция, украина, нато, новости
ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, НАТО, Новости, Спецоперация на Украине
"Разорит Европу". Во Франции предупредили о войне на полвека из-за Украины
Французский политик: членство Киева в НАТО затянет конфликт на полвека и разорит Европу
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ.
Присоединение Украины к НАТО поспособствует затягиванию конфликта на полвека и разорению Европы, заявил в эфире радио France Info
депутат национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
"Включить Украину в НАТО - значит окончательно укоренить войну на полвека, разорить европейский континент", – сказал он.
По мнению французского политика, нынешнее руководство страны не помогает украинскому народу, а только способствует усилению военной промышленности Соединенных Штатов.
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил ранее, что членство Украины в альянсе уже решено, но остается принять решение, когда это произойдет и что для этого потребуется.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ориентация Украины на альянс стала причиной начала спецоперации на ее территории.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подал заявку на вступление страны в НАТО, но генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил, что полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Украина НАТО не нужна, заявил экс-замгенсека альянса