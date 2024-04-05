Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Разорит Европу". Во Франции предупредили о войне на полвека из-за Украины - 05.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240405/nato-847100683.html
"Разорит Европу". Во Франции предупредили о войне на полвека из-за Украины
"Разорит Европу". Во Франции предупредили о войне на полвека из-за Украины - 05.04.2024, ПРАЙМ
"Разорит Европу". Во Франции предупредили о войне на полвека из-за Украины
Присоединение Украины к НАТО поспособствует затягиванию конфликта на полвека и разорению Европы, заявил в эфире радио France Info депутат национального собрания | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T10:01+0300
2024-04-05T10:17+0300
франция
украина
нато
новости
спецоперация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/41/841264114_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_b3c7b780ed92bc1605b46fa6898f7b7d.jpg
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Присоединение Украины к НАТО поспособствует затягиванию конфликта на полвека и разорению Европы, заявил в эфире радио France Info депутат национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян."Включить Украину в НАТО - значит окончательно укоренить войну на полвека, разорить европейский континент", – сказал он.По мнению французского политика, нынешнее руководство страны не помогает украинскому народу, а только способствует усилению военной промышленности Соединенных Штатов.Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил ранее, что членство Украины в альянсе уже решено, но остается принять решение, когда это произойдет и что для этого потребуется.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ориентация Украины на альянс стала причиной начала спецоперации на ее территории.Президент Украины Владимир Зеленский ранее подал заявку на вступление страны в НАТО, но генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил, что полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
https://1prime.ru/20240405/nato-847097596.html
франция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/41/841264114_124:0:2076:1464_1920x0_80_0_0_a26cd4d300ed694a15c1d9c8e1568e00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, украина, нато, новости
ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, НАТО, Новости, Спецоперация на Украине
10:01 05.04.2024 (обновлено: 10:17 05.04.2024)
 
"Разорит Европу". Во Франции предупредили о войне на полвека из-за Украины

Французский политик: членство Киева в НАТО затянет конфликт на полвека и разорит Европу

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Присоединение Украины к НАТО поспособствует затягиванию конфликта на полвека и разорению Европы, заявил в эфире радио France Info депутат национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
"Включить Украину в НАТО - значит окончательно укоренить войну на полвека, разорить европейский континент", – сказал он.
По мнению французского политика, нынешнее руководство страны не помогает украинскому народу, а только способствует усилению военной промышленности Соединенных Штатов.
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил ранее, что членство Украины в альянсе уже решено, но остается принять решение, когда это произойдет и что для этого потребуется.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ориентация Украины на альянс стала причиной начала спецоперации на ее территории.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подал заявку на вступление страны в НАТО, но генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил, что полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
Украина НАТО не нужна, заявил экс-замгенсека альянса
09:09
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯУКРАИНАНАТОНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала