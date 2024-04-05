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"Разорит Европу". Во Франции предупредили о войне на полвека из-за Украины

"Разорит Европу". Во Франции предупредили о войне на полвека из-за Украины - 05.04.2024, ПРАЙМ

"Разорит Европу". Во Франции предупредили о войне на полвека из-за Украины

Присоединение Украины к НАТО поспособствует затягиванию конфликта на полвека и разорению Европы, заявил в эфире радио France Info депутат национального собрания | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T10:01+0300

2024-04-05T10:01+0300

2024-04-05T10:17+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Присоединение Украины к НАТО поспособствует затягиванию конфликта на полвека и разорению Европы, заявил в эфире радио France Info депутат национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян."Включить Украину в НАТО - значит окончательно укоренить войну на полвека, разорить европейский континент", – сказал он.По мнению французского политика, нынешнее руководство страны не помогает украинскому народу, а только способствует усилению военной промышленности Соединенных Штатов.Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил ранее, что членство Украины в альянсе уже решено, но остается принять решение, когда это произойдет и что для этого потребуется.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ориентация Украины на альянс стала причиной начала спецоперации на ее территории.Президент Украины Владимир Зеленский ранее подал заявку на вступление страны в НАТО, но генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил, что полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.

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франция, украина, нато, новости