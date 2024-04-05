https://1prime.ru/20240405/nato-847111483.html

В Британии призвали НАТО увеличить расходы на ВПК

В Британии призвали НАТО увеличить расходы на ВПК - 05.04.2024, ПРАЙМ

В Британии призвали НАТО увеличить расходы на ВПК

Наращивание НАТО военных расходов поможет защитить блок от возможных рисков, связанных с потенциальной победой Дональда Трампа в президентских выборах в США,... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T13:49+0300

2024-04-05T13:49+0300

2024-04-05T14:55+0300

британия

нато

военные расходы

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Наращивание НАТО военных расходов поможет защитить блок от возможных рисков, связанных с потенциальной победой Дональда Трампа в президентских выборах в США, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон в интервью газете Daily Mail."Увеличение расходов на оборону и приведение НАТО в "максимально сильную форму" также поможет оградить альянс от потенциального воздействия победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре", – сообщает газета, цитируя Кэмерона.Как отмечает сам министр, он настаивает на вложении большего объема средств в "успех" альянса, вне зависимости от того, кто займет пост 47 президента Штатов. По его словам, нужно нарастить инвестиции в оборону НАТО до более чем 2% ВВП стран-участниц.Глава МИД Британии отметил, что выборы в Штатах также тесно связаны с поддержкой Украины. По его словам, если к концу года Россия понесет существенные потери, не приобретя значительных территорий, то "новый или переизбранный президент увидит, что Украина - это вопрос, в который стоит инвестировать".В этой связи Кэмерон напомнил, что Британия рекордно с холодной войны нарастила военные расходы на период с 2020 по 2025 год на 24 миллиарда фунтов стерлингов.Тем не менее министр отказался называть дату, когда оборонные расходы страны достигнут уровня 2,5% ВВП.

https://1prime.ru/20240405/ukraine-847107303.html

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британия, нато, военные расходы