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В Британии призвали НАТО увеличить расходы на ВПК - 05.04.2024, ПРАЙМ
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В Британии призвали НАТО увеличить расходы на ВПК
В Британии призвали НАТО увеличить расходы на ВПК - 05.04.2024, ПРАЙМ
В Британии призвали НАТО увеличить расходы на ВПК
Наращивание НАТО военных расходов поможет защитить блок от возможных рисков, связанных с потенциальной победой Дональда Трампа в президентских выборах в США,... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T13:49+0300
2024-04-05T14:55+0300
британия
нато
военные расходы
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Наращивание НАТО военных расходов поможет защитить блок от возможных рисков, связанных с потенциальной победой Дональда Трампа в президентских выборах в США, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон в интервью газете Daily Mail."Увеличение расходов на оборону и приведение НАТО в "максимально сильную форму" также поможет оградить альянс от потенциального воздействия победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре", – сообщает газета, цитируя Кэмерона.Как отмечает сам министр, он настаивает на вложении большего объема средств в "успех" альянса, вне зависимости от того, кто займет пост 47 президента Штатов. По его словам, нужно нарастить инвестиции в оборону НАТО до более чем 2% ВВП стран-участниц.Глава МИД Британии отметил, что выборы в Штатах также тесно связаны с поддержкой Украины. По его словам, если к концу года Россия понесет существенные потери, не приобретя значительных территорий, то "новый или переизбранный президент увидит, что Украина - это вопрос, в который стоит инвестировать".В этой связи Кэмерон напомнил, что Британия рекордно с холодной войны нарастила военные расходы на период с 2020 по 2025 год на 24 миллиарда фунтов стерлингов.Тем не менее министр отказался называть дату, когда оборонные расходы страны достигнут уровня 2,5% ВВП.
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британия, нато, военные расходы
БРИТАНИЯ, НАТО, военные расходы
13:49 05.04.2024 (обновлено: 14:55 05.04.2024)
 
В Британии призвали НАТО увеличить расходы на ВПК

МИД Британии призвал НАТО увеличить расходы на ВПК из-за возможного возвращения Трампа

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Наращивание НАТО военных расходов поможет защитить блок от возможных рисков, связанных с потенциальной победой Дональда Трампа в президентских выборах в США, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон в интервью газете Daily Mail.
"Увеличение расходов на оборону и приведение НАТО в "максимально сильную форму" также поможет оградить альянс от потенциального воздействия победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре", – сообщает газета, цитируя Кэмерона.
Как отмечает сам министр, он настаивает на вложении большего объема средств в "успех" альянса, вне зависимости от того, кто займет пост 47 президента Штатов. По его словам, нужно нарастить инвестиции в оборону НАТО до более чем 2% ВВП стран-участниц.
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Глава МИД Британии отметил, что выборы в Штатах также тесно связаны с поддержкой Украины. По его словам, если к концу года Россия понесет существенные потери, не приобретя значительных территорий, то "новый или переизбранный президент увидит, что Украина - это вопрос, в который стоит инвестировать".
В этой связи Кэмерон напомнил, что Британия рекордно с холодной войны нарастила военные расходы на период с 2020 по 2025 год на 24 миллиарда фунтов стерлингов.Тем не менее министр отказался называть дату, когда оборонные расходы страны достигнут уровня 2,5% ВВП.
 
БРИТАНИЯНАТОвоенные расходы
 
 
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