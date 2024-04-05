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Земли или безопасность. В НАТО обсудили цену присоединения Украины
Земли или безопасность. В НАТО обсудили цену присоединения Украины - 05.04.2024, ПРАЙМ
Земли или безопасность. В НАТО обсудили цену присоединения Украины
Страны-члены НАТО начали неофициально обсуждать цену вступления Украины в альянс, Киеву придется пойти на территориальные уступки. Об этом пишет итальянская... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T15:13+0300
2024-04-05T15:13+0300
2024-04-05T15:13+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Страны-члены НАТО начали неофициально обсуждать цену вступления Украины в альянс, Киеву придется пойти на территориальные уступки. Об этом пишет итальянская газета la Repubblica со ссылкой на источники."Речь не идет о гипотезе, официально обсуждавшейся на последнем саммите НАТО в Брюсселе, но, безусловно, вероятности, которая циркулирует во всех неформальных разговорах. Даже в последние несколько дней", - отмечает издание.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ материалах поясняется, что государства-члены альянса говорят о варианте "территории в обмен на безопасность". Так, Украина вступит в НАТО, как только уступит России занятые ей регионы. Как пишет la Repubblica, такой вариант приведет к "укреплению границ", подобный ситуации в 1955 году со вступлением в НАТО Западной Германии.В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.30 сентября 2022 года Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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нато, украина, россия, территории
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ, Территории
Земли или безопасность. В НАТО обсудили цену присоединения Украины
La Repubblica: в НАТО неформально обсуждают уступку территорий Киевом
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ.
Страны-члены НАТО начали неофициально обсуждать цену вступления Украины в альянс, Киеву придется пойти на территориальные уступки. Об этом пишет итальянская газета la Repubblica
со ссылкой на источники.
"Речь не идет о гипотезе, официально обсуждавшейся на последнем саммите НАТО в Брюсселе, но, безусловно, вероятности, которая циркулирует во всех неформальных разговорах. Даже в последние несколько дней", - отмечает издание.
В материалах поясняется, что государства-члены альянса говорят о варианте "территории в обмен на безопасность". Так, Украина вступит в НАТО, как только уступит России занятые ей регионы.
Как пишет la Repubblica, такой вариант приведет к "укреплению границ", подобный ситуации в 1955 году со вступлением в НАТО Западной Германии.
В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.
30 сентября 2022 года Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Украину хотят сохранить как антироссийскую территорию, заявил Патрушев