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Премьер Нидерландов призвал НАТО продолжать сдерживание России
Премьер Нидерландов призвал НАТО продолжать сдерживание России - 05.04.2024, ПРАЙМ
Премьер Нидерландов призвал НАТО продолжать сдерживание России
НАТО необходимо продолжить сдерживать Россию, следует усилить защиту восточного фланга и увеличить расходы на оборону. Такое мнение озвучил премьер-министр... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T17:00+0300
2024-04-05T17:00+0300
2024-04-05T17:18+0300
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ГААГА, 5 апр - ПРАЙМ. НАТО необходимо продолжить сдерживать Россию, следует усилить защиту восточного фланга и увеличить расходы на оборону. Такое мнение озвучил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в беседе с литовской телерадиовещательной компании LRT.Отмечается, что главу нидерландского правительства рассматривают как наиболее вероятного кандидата на должность следующего генерального секретаря альянса. Его поддержали 28 государств-членов, в том числе США, Великобритания, Франция и Германия."Крайне важно, чтобы НАТО сохраняло сдерживание, чтобы мы все понимали, что эта граница стран Балтии и других стран на восточном фланге с Белоруссией и Россией является нашей коллективной границей... Прежде всего, это означает, что все мы тратим не менее 2 процентов (ВВП) на оборону. Это означает также усиление защиты восточного фланга", - сказал Рютте.Он также сообщил о намерении Германии увеличить свой военный потенциал в Литве. Кроме того, Рютте призвал укрепить противовоздушную оборону Украины, особенно в Харькове и на восточном фланге, путем поставок Киеву систем Patriot.
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нато, россия, новости, марк рютте
Спецоперация на Украине, НАТО, РОССИЯ, Новости, Марк Рютте
Премьер Нидерландов призвал НАТО продолжать сдерживание России
Рютте: НАТО должна продолжать сдерживать Россию и усиливать защиту восточного фланга
ГААГА, 5 апр - ПРАЙМ. НАТО необходимо продолжить сдерживать Россию, следует усилить защиту восточного фланга и увеличить расходы на оборону. Такое мнение озвучил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в беседе с литовской телерадиовещательной компании LRT.
Отмечается, что главу нидерландского правительства рассматривают как наиболее вероятного кандидата на должность следующего генерального секретаря альянса. Его поддержали 28 государств-членов, в том числе США, Великобритания, Франция и Германия.
"Крайне важно, чтобы НАТО сохраняло сдерживание, чтобы мы все понимали, что эта граница стран Балтии и других стран на восточном фланге с Белоруссией и Россией является нашей коллективной границей... Прежде всего, это означает, что все мы тратим не менее 2 процентов (ВВП) на оборону. Это означает также усиление защиты восточного фланга", - сказал Рютте.
Он также сообщил о намерении Германии увеличить свой военный потенциал в Литве. Кроме того, Рютте призвал укрепить противовоздушную оборону Украины, особенно в Харькове и на восточном фланге, путем поставок Киеву систем Patriot.
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