https://1prime.ru/20240405/nato-847120433.html

Премьер Нидерландов призвал НАТО продолжать сдерживание России

Премьер Нидерландов призвал НАТО продолжать сдерживание России - 05.04.2024, ПРАЙМ

Премьер Нидерландов призвал НАТО продолжать сдерживание России

НАТО необходимо продолжить сдерживать Россию, следует усилить защиту восточного фланга и увеличить расходы на оборону. Такое мнение озвучил премьер-министр... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T17:00+0300

2024-04-05T17:00+0300

2024-04-05T17:18+0300

спецоперация на украине

нато

россия

новости

марк рютте

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

ГААГА, 5 апр - ПРАЙМ. НАТО необходимо продолжить сдерживать Россию, следует усилить защиту восточного фланга и увеличить расходы на оборону. Такое мнение озвучил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в беседе с литовской телерадиовещательной компании LRT.Отмечается, что главу нидерландского правительства рассматривают как наиболее вероятного кандидата на должность следующего генерального секретаря альянса. Его поддержали 28 государств-членов, в том числе США, Великобритания, Франция и Германия."Крайне важно, чтобы НАТО сохраняло сдерживание, чтобы мы все понимали, что эта граница стран Балтии и других стран на восточном фланге с Белоруссией и Россией является нашей коллективной границей... Прежде всего, это означает, что все мы тратим не менее 2 процентов (ВВП) на оборону. Это означает также усиление защиты восточного фланга", - сказал Рютте.Он также сообщил о намерении Германии увеличить свой военный потенциал в Литве. Кроме того, Рютте призвал укрепить противовоздушную оборону Украины, особенно в Харькове и на восточном фланге, путем поставок Киеву систем Patriot.

https://1prime.ru/20240405/dron-847110322.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, россия, новости, марк рютте