https://1prime.ru/20240405/neft-847125495.html
В "Газпром нефти" спрогнозировали цену на нефть в мире
В "Газпром нефти" спрогнозировали цену на нефть в мире - 05.04.2024, ПРАЙМ
В "Газпром нефти" спрогнозировали цену на нефть в мире
"Газпром нефть" ожидает цену нефти в мире в пределах от 80 до 100 долларов за баррель в 2024 году, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T19:26+0300
2024-04-05T19:26+0300
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энергетика
нефть
газпром нефть
экспортные цены на нефть
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КРОНШТАДТ, 5 апр — ПРАЙМ. "Газпром нефть" ожидает цену нефти в мире в пределах от 80 до 100 долларов за баррель в 2024 году, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. "В диапазоне от 80 до 100 долларов за баррель — такой, скорее всего, будет цена в этом году. Но, опять же, она будет зависеть от большого количества факторов. На данный момент рынок сбалансирован, мы не видим дефицита нефти на рынке", — ответил он на вопрос о прогнозе цен на нефть на этот год. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что текущий рост цен на нефть связан с реакцией рынка на ситуацию на Ближнем Востоке.Мировые цены на нефть растут с конца марта. После заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в среду, где не было принято решений об изменении нефтяной политики, котировки продолжили расти: Brent приближалась к 90 долларам за баррель.
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нефть, газпром нефть, экспортные цены на нефть
Энергетика, Нефть, Газпром нефть, экспортные цены на нефть
В "Газпром нефти" спрогнозировали цену на нефть в мире
"Газпром нефть" ожидает цены на нефть в мире в 2024 г от $80 до $100 за баррель
КРОНШТАДТ, 5 апр — ПРАЙМ. "Газпром нефть" ожидает цену нефти в мире в пределах от 80 до 100 долларов за баррель в 2024 году, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
"В диапазоне от 80 до 100 долларов за баррель — такой, скорее всего, будет цена в этом году. Но, опять же, она будет зависеть от большого количества факторов. На данный момент рынок сбалансирован, мы не видим дефицита нефти на рынке", — ответил он на вопрос о прогнозе цен на нефть на этот год.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что текущий рост цен на нефть связан с реакцией рынка на ситуацию на Ближнем Востоке.
"Газпром нефть" до мая выполнит условия сделки ОПЕК+ по своей квоте
Мировые цены на нефть растут с конца марта. После заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в среду, где не было принято решений об изменении нефтяной политики, котировки продолжили расти: Brent приближалась к 90 долларам за баррель.