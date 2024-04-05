https://1prime.ru/20240405/neft-847125495.html

В "Газпром нефти" спрогнозировали цену на нефть в мире

В "Газпром нефти" спрогнозировали цену на нефть в мире - 05.04.2024, ПРАЙМ

В "Газпром нефти" спрогнозировали цену на нефть в мире

"Газпром нефть" ожидает цену нефти в мире в пределах от 80 до 100 долларов за баррель в 2024 году, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T19:26+0300

2024-04-05T19:26+0300

2024-04-05T19:26+0300

энергетика

нефть

газпром нефть

экспортные цены на нефть

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КРОНШТАДТ, 5 апр — ПРАЙМ. "Газпром нефть" ожидает цену нефти в мире в пределах от 80 до 100 долларов за баррель в 2024 году, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. "В диапазоне от 80 до 100 долларов за баррель — такой, скорее всего, будет цена в этом году. Но, опять же, она будет зависеть от большого количества факторов. На данный момент рынок сбалансирован, мы не видим дефицита нефти на рынке", — ответил он на вопрос о прогнозе цен на нефть на этот год. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что текущий рост цен на нефть связан с реакцией рынка на ситуацию на Ближнем Востоке.Мировые цены на нефть растут с конца марта. После заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в среду, где не было принято решений об изменении нефтяной политики, котировки продолжили расти: Brent приближалась к 90 долларам за баррель.

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