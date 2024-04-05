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Больше оружия рядом с Россией: США откроют огромный склад в Скандинавии

Больше оружия рядом с Россией: США откроют огромный склад в Скандинавии - 05.04.2024, ПРАЙМ

Больше оружия рядом с Россией: США откроют огромный склад в Скандинавии

США планируют открыть большой склад оружия в Северной Европе, пишет финское издание MTV.fi. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T12:59+0300

2024-04-05T12:59+0300

2024-04-05T13:18+0300

вооружения

финляндия

швеция

норвегия

нато

сша

оружие

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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. США планируют открыть большой склад оружия в Северной Европе, пишет финское издание MTV.fi.Как уточняется, этот шаг связан со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. В альянсе рассчитывают, что организация нового склада вооружений укрепит его позиции в Северной Европе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ частности, обустройство крупного склада поможет американским военным узнать, как морозы могут повлиять на хранение боеприпасов и как улучшить обслуживание вооружений в зимних условиях.Решение о создании нового склада оружия еще не является окончательным, и США пока не уточнили, в какой именно стране они хотели бы разместить этот склад в первую очередь. По словам генерал-майора Рональда Рэйгина, одним из вариантов является Норвегия.Сейчас в Европе есть шесть таких складов, причем потребность в новых запасах оружия выросла в связи с началом конфликта на Украине и вступлением в НАТО Финляндии и Швеции.Главной целью размещения складов оружия в США называют обеспечение быстрого доступа к оружию и военной технике в случае локального конфликта.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Хельсинки наряду со Стокгольмом подали заявки в НАТО в 2022 году после начала СВО. В 2023 году в альянс вступила Финляндия, а в этом году Швеция.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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финляндия

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финляндия, швеция, норвегия, нато, сша, оружие