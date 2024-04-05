https://1prime.ru/20240405/sklad-847109151.html
Больше оружия рядом с Россией: США откроют огромный склад в Скандинавии
Больше оружия рядом с Россией: США откроют огромный склад в Скандинавии - 05.04.2024, ПРАЙМ
Больше оружия рядом с Россией: США откроют огромный склад в Скандинавии
США планируют открыть большой склад оружия в Северной Европе, пишет финское издание MTV.fi. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T12:59+0300
2024-04-05T12:59+0300
2024-04-05T13:18+0300
вооружения
финляндия
швеция
норвегия
нато
сша
оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. США планируют открыть большой склад оружия в Северной Европе, пишет финское издание MTV.fi.Как уточняется, этот шаг связан со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. В альянсе рассчитывают, что организация нового склада вооружений укрепит его позиции в Северной Европе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ частности, обустройство крупного склада поможет американским военным узнать, как морозы могут повлиять на хранение боеприпасов и как улучшить обслуживание вооружений в зимних условиях.Решение о создании нового склада оружия еще не является окончательным, и США пока не уточнили, в какой именно стране они хотели бы разместить этот склад в первую очередь. По словам генерал-майора Рональда Рэйгина, одним из вариантов является Норвегия.Сейчас в Европе есть шесть таких складов, причем потребность в новых запасах оружия выросла в связи с началом конфликта на Украине и вступлением в НАТО Финляндии и Швеции.Главной целью размещения складов оружия в США называют обеспечение быстрого доступа к оружию и военной технике в случае локального конфликта.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Хельсинки наряду со Стокгольмом подали заявки в НАТО в 2022 году после начала СВО. В 2023 году в альянс вступила Финляндия, а в этом году Швеция.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240405/ukraina-847103624.html
финляндия
швеция
норвегия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_343167d837880792d2cf02dfde027c24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, швеция, норвегия, нато, сша, оружие
Вооружения, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, НОРВЕГИЯ, НАТО, США, оружие
Больше оружия рядом с Россией: США откроют огромный склад в Скандинавии
MTV: США намерены разместить большой склад оружия в Северной Европе
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ.
США планируют открыть большой склад оружия в Северной Европе, пишет финское издание MTV.fi
.
Как уточняется, этот шаг связан со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. В альянсе рассчитывают, что организация нового склада вооружений укрепит его позиции в Северной Европе.
В частности, обустройство крупного склада поможет американским военным узнать, как морозы могут повлиять на хранение боеприпасов и как улучшить обслуживание вооружений в зимних условиях.
Решение о создании нового склада оружия еще не является окончательным, и США пока не уточнили, в какой именно стране они хотели бы разместить этот склад в первую очередь. По словам генерал-майора Рональда Рэйгина, одним из вариантов является Норвегия.
Сейчас в Европе есть шесть таких складов, причем потребность в новых запасах оружия выросла в связи с началом конфликта на Украине и вступлением в НАТО Финляндии и Швеции.
Главной целью размещения складов оружия в США называют обеспечение быстрого доступа к оружию и военной технике в случае локального конфликта.
Экс-постпред США при НАТО дал неутешительный прогноз по Украине
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Хельсинки наряду со Стокгольмом подали заявки в НАТО в 2022 году после начала СВО. В 2023 году в альянс вступила Финляндия, а в этом году Швеция.