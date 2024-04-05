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"Призрак поражения". В США забили тревогу из-за хода России на Украине - 05.04.2024, ПРАЙМ
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"Призрак поражения". В США забили тревогу из-за хода России на Украине
"Призрак поражения". В США забили тревогу из-за хода России на Украине - 05.04.2024, ПРАЙМ
"Призрак поражения". В США забили тревогу из-за хода России на Украине
Вооруженным силам Украины из-за действий российских войск на передовой приходится распылять свои силы, пишет издание National Interest. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T14:42+0300
2024-04-05T14:43+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины из-за действий российских войск на передовой приходится распылять свои силы, пишет издание National Interest.Как отмечается в материале, российская сторона задействует многие участки фронта одновременно, тем самым вынуждает ВСУ к изнурительной и постоянной передислокации войск. Издание подчеркивает, что ВС России, адаптировавшись к полной видимости на поле боя и использованию БПЛА, применяют инновационные тактики."Учитывая эту динамику, широко распространенные разговоры о победе Украины сменились призраком поражения, если Запад не сможет доставить необходимое оружие и припасы. Однако даже если снаряды прибудут вовремя, у Киева есть проблема с кадрами, которую гораздо сложнее решить", - пишет NI.
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россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
14:42 05.04.2024 (обновлено: 14:43 05.04.2024)
 
"Призрак поражения". В США забили тревогу из-за хода России на Украине

NI: Россия вынуждает Украину передислоцировать войска на многих участках фронтах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЭвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки
Эвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины из-за действий российских войск на передовой приходится распылять свои силы, пишет издание National Interest.
Как отмечается в материале, российская сторона задействует многие участки фронта одновременно, тем самым вынуждает ВСУ к изнурительной и постоянной передислокации войск.
Издание подчеркивает, что ВС России, адаптировавшись к полной видимости на поле боя и использованию БПЛА, применяют инновационные тактики.
"Учитывая эту динамику, широко распространенные разговоры о победе Украины сменились призраком поражения, если Запад не сможет доставить необходимое оружие и припасы. Однако даже если снаряды прибудут вовремя, у Киева есть проблема с кадрами, которую гораздо сложнее решить", - пишет NI.
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