Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли, какое будущее ждет Украину - 05.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240405/ssha-847119978.html
В США раскрыли, какое будущее ждет Украину
В США раскрыли, какое будущее ждет Украину - 05.04.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, какое будущее ждет Украину
Украине придется выплачивать кредиты, которые Америка может ей предоставить, как военные контрибуции. Такое мнение выразил управляющий редактор американского... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T16:52+0300
2024-04-05T16:52+0300
спецоперация на украине
сша
украина
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Украине придется выплачивать кредиты, которые Америка может ей предоставить, как военные контрибуции. Такое мнение выразил управляющий редактор американского журнала American Conservative Джуд Руссо.11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ.Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект. На этом фоне республиканцы предложили новый вариант помощи Украине в форме займов. Как заявлял сенатор Линдси Грэм*, Киев сможет вернуть предоставленные кредиты, как только "встанет на ноги"."Эти кредиты станут существенным бременем для бюджета Украины — как и все военные кредиты и контрибуции в истории", - сказал Руссо.По его словам, наличие у Украины "перспектив" сомнительно, а необходимость возвращать США деньги принесет стране еще больше проблем.* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
https://1prime.ru/20240405/sanktsii-847108845.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bfcdac9e57dabdf2c9f51e1d08d958f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, помощь украине
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, помощь Украине
16:52 05.04.2024
 
В США раскрыли, какое будущее ждет Украину

AC: Украине придется выплачивать кредиты США как военные контрибуции

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© NASA . Beboy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Украине придется выплачивать кредиты, которые Америка может ей предоставить, как военные контрибуции. Такое мнение выразил управляющий редактор американского журнала American Conservative Джуд Руссо.
11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ.
Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект. На этом фоне республиканцы предложили новый вариант помощи Украине в форме займов. Как заявлял сенатор Линдси Грэм*, Киев сможет вернуть предоставленные кредиты, как только "встанет на ноги".
"Эти кредиты станут существенным бременем для бюджета Украины — как и все военные кредиты и контрибуции в истории", - сказал Руссо.
По его словам, наличие у Украины "перспектив" сомнительно, а необходимость возвращать США деньги принесет стране еще больше проблем.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
Зеленский подписал указ о расширении санкций против России
12:50
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАпомощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала