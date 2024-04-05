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В США раскрыли, какое будущее ждет Украину
В США раскрыли, какое будущее ждет Украину - 05.04.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, какое будущее ждет Украину
Украине придется выплачивать кредиты, которые Америка может ей предоставить, как военные контрибуции. Такое мнение выразил управляющий редактор американского... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T16:52+0300
2024-04-05T16:52+0300
2024-04-05T16:52+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Украине придется выплачивать кредиты, которые Америка может ей предоставить, как военные контрибуции. Такое мнение выразил управляющий редактор американского журнала American Conservative Джуд Руссо.11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ.Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект. На этом фоне республиканцы предложили новый вариант помощи Украине в форме займов. Как заявлял сенатор Линдси Грэм*, Киев сможет вернуть предоставленные кредиты, как только "встанет на ноги"."Эти кредиты станут существенным бременем для бюджета Украины — как и все военные кредиты и контрибуции в истории", - сказал Руссо.По его словам, наличие у Украины "перспектив" сомнительно, а необходимость возвращать США деньги принесет стране еще больше проблем.* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
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сша, украина, помощь украине
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, помощь Украине
В США раскрыли, какое будущее ждет Украину
AC: Украине придется выплачивать кредиты США как военные контрибуции
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ.
Украине придется выплачивать кредиты, которые Америка может ей предоставить, как военные контрибуции. Такое мнение выразил управляющий редактор американского журнала American Conservative
Джуд Руссо.
11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ.
Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект. На этом фоне республиканцы предложили новый вариант помощи Украине в форме займов. Как заявлял сенатор Линдси Грэм*, Киев сможет вернуть предоставленные кредиты, как только "встанет на ноги".
"Эти кредиты станут существенным бременем для бюджета Украины — как и все военные кредиты и контрибуции в истории", - сказал Руссо.
По его словам, наличие у Украины "перспектив" сомнительно, а необходимость возвращать США деньги принесет стране еще больше проблем.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
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