https://1prime.ru/20240405/tank-847115885.html

СМИ: русские военные показали "невидимый" танк

СМИ: русские военные показали "невидимый" танк - 05.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: русские военные показали "невидимый" танк

Российские военные продемонстрировали модификацию танка Т-62 с маскировкой, скрывающей его от вражеского огня, пишет польская Interia. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T15:19+0300

2024-04-05T15:19+0300

2024-04-05T15:32+0300

спецоперация на украине

россия

танки

сво

военные

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847115164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77d2d3ce29fad0898afb94cabfb591c0.jpg

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российские военные продемонстрировали модификацию танка Т-62 с маскировкой, скрывающей его от вражеского огня, пишет польская Interia.Издание отмечает, что данная модель танка Т-62 уже не вполне подходит для текущих условий боевых действий, и танкисты решили это поправить и заодно сделать танк "невидимым" для БПЛА.Военные на фронте часто с выдумкой подходят к модификациям техники для ее защиты, что командиры могут спросить: "это нечто — для выступлений или для боя?".На танке установлена верхняя платформа, которая, по предположению издания, может служить наблюдательным пунктом, танк и платформа накрыты камуфляжем из сетки. Как шутят военные, "их танк теперь в свитере".Подобный камуфляж и установленная на танке платформа служат дополнительной защитой от наблюдательных дронов, поскольку для этой модели танка даже небольшой дрон представляет серьезную угрозу.Танк Т-62 — российский танк второго поколения, первая его версия поступила на вооружение в 1962 году. данная модель была направлена на Украину на замену утерянных на поле боя танков Т-72, Т-80 или Т-90. Модификации Т-62 позволяют повысить боеспособность этих во многом устаревших машин, включая антидроновые навесы, которые устанавливаются еще на заводах.Полную версию статьи читайте на ИноСМИ>>>

https://1prime.ru/20240403/svo-847050401.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, танки, сво, военные