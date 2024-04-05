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СМИ: русские военные показали "невидимый" танк
СМИ: русские военные показали "невидимый" танк - 05.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: русские военные показали "невидимый" танк
Российские военные продемонстрировали модификацию танка Т-62 с маскировкой, скрывающей его от вражеского огня, пишет польская Interia. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T15:19+0300
2024-04-05T15:19+0300
2024-04-05T15:32+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российские военные продемонстрировали модификацию танка Т-62 с маскировкой, скрывающей его от вражеского огня, пишет польская Interia.Издание отмечает, что данная модель танка Т-62 уже не вполне подходит для текущих условий боевых действий, и танкисты решили это поправить и заодно сделать танк "невидимым" для БПЛА.Военные на фронте часто с выдумкой подходят к модификациям техники для ее защиты, что командиры могут спросить: "это нечто — для выступлений или для боя?".На танке установлена верхняя платформа, которая, по предположению издания, может служить наблюдательным пунктом, танк и платформа накрыты камуфляжем из сетки. Как шутят военные, "их танк теперь в свитере".Подобный камуфляж и установленная на танке платформа служат дополнительной защитой от наблюдательных дронов, поскольку для этой модели танка даже небольшой дрон представляет серьезную угрозу.Танк Т-62 — российский танк второго поколения, первая его версия поступила на вооружение в 1962 году. данная модель была направлена на Украину на замену утерянных на поле боя танков Т-72, Т-80 или Т-90. Модификации Т-62 позволяют повысить боеспособность этих во многом устаревших машин, включая антидроновые навесы, которые устанавливаются еще на заводах.Полную версию статьи читайте на ИноСМИ>>>
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россия, танки, сво, военные
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Танки, СВО, военные
СМИ: русские военные показали "невидимый" танк
Interia: российские военные сделали танк Т-62 невидимым для дронов
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ.
Российские военные продемонстрировали модификацию танка Т-62 с маскировкой, скрывающей его от вражеского огня, пишет польская Interia
.
Издание отмечает, что данная модель танка Т-62 уже не вполне подходит для текущих условий боевых действий, и танкисты решили это поправить и заодно сделать танк "невидимым" для БПЛА.
Военные на фронте часто с выдумкой подходят к модификациям техники для ее защиты, что командиры могут спросить: "это нечто — для выступлений или для боя?".
На танке установлена верхняя платформа, которая, по предположению издания, может служить наблюдательным пунктом, танк и платформа накрыты камуфляжем из сетки. Как шутят военные, "их танк теперь в свитере".
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Подобный камуфляж и установленная на танке платформа служат дополнительной защитой от наблюдательных дронов, поскольку для этой модели танка даже небольшой дрон представляет серьезную угрозу.
Танк Т-62 — российский танк второго поколения, первая его версия поступила на вооружение в 1962 году. данная модель была направлена на Украину на замену утерянных на поле боя танков Т-72, Т-80 или Т-90. Модификации Т-62 позволяют повысить боеспособность этих во многом устаревших машин, включая антидроновые навесы, которые устанавливаются еще на заводах.