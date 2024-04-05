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СМИ: русские военные показали "невидимый" танк - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240405/tank-847115885.html
СМИ: русские военные показали "невидимый" танк
СМИ: русские военные показали "невидимый" танк - 05.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: русские военные показали "невидимый" танк
Российские военные продемонстрировали модификацию танка Т-62 с маскировкой, скрывающей его от вражеского огня, пишет польская Interia. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T15:19+0300
2024-04-05T15:32+0300
спецоперация на украине
россия
танки
сво
военные
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российские военные продемонстрировали модификацию танка Т-62 с маскировкой, скрывающей его от вражеского огня, пишет польская Interia.Издание отмечает, что данная модель танка Т-62 уже не вполне подходит для текущих условий боевых действий, и танкисты решили это поправить и заодно сделать танк "невидимым" для БПЛА.Военные на фронте часто с выдумкой подходят к модификациям техники для ее защиты, что командиры могут спросить: "это нечто — для выступлений или для боя?".На танке установлена верхняя платформа, которая, по предположению издания, может служить наблюдательным пунктом, танк и платформа накрыты камуфляжем из сетки. Как шутят военные, "их танк теперь в свитере".Подобный камуфляж и установленная на танке платформа служат дополнительной защитой от наблюдательных дронов, поскольку для этой модели танка даже небольшой дрон представляет серьезную угрозу.Танк Т-62 — российский танк второго поколения, первая его версия поступила на вооружение в 1962 году. данная модель была направлена на Украину на замену утерянных на поле боя танков Т-72, Т-80 или Т-90. Модификации Т-62 позволяют повысить боеспособность этих во многом устаревших машин, включая антидроновые навесы, которые устанавливаются еще на заводах.Полную версию статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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россия, танки, сво, военные
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Танки, СВО, военные
15:19 05.04.2024 (обновлено: 15:32 05.04.2024)
 
СМИ: русские военные показали "невидимый" танк

Interia: российские военные сделали танк Т-62 невидимым для дронов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российские военные продемонстрировали модификацию танка Т-62 с маскировкой, скрывающей его от вражеского огня, пишет польская Interia.
Издание отмечает, что данная модель танка Т-62 уже не вполне подходит для текущих условий боевых действий, и танкисты решили это поправить и заодно сделать танк "невидимым" для БПЛА.
Военные на фронте часто с выдумкой подходят к модификациям техники для ее защиты, что командиры могут спросить: "это нечто — для выступлений или для боя?".
На танке установлена верхняя платформа, которая, по предположению издания, может служить наблюдательным пунктом, танк и платформа накрыты камуфляжем из сетки. Как шутят военные, "их танк теперь в свитере".
Александр Хинштейн, председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, советник директора Росгвардии - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
В зону СВО летят "Скворцы". Хинштейн анонсировал новую партию дронов
3 апреля, 16:48
Подобный камуфляж и установленная на танке платформа служат дополнительной защитой от наблюдательных дронов, поскольку для этой модели танка даже небольшой дрон представляет серьезную угрозу.
Танк Т-62 — российский танк второго поколения, первая его версия поступила на вооружение в 1962 году. данная модель была направлена на Украину на замену утерянных на поле боя танков Т-72, Т-80 или Т-90. Модификации Т-62 позволяют повысить боеспособность этих во многом устаревших машин, включая антидроновые навесы, которые устанавливаются еще на заводах.
Полную версию статьи читайте на ИноСМИ>>>
 
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