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МИД Турции заявил о необходимости искать "альтернативные пути" по Украине - 05.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240405/turtsiya-847099929.html
МИД Турции заявил о необходимости искать "альтернативные пути" по Украине
МИД Турции заявил о необходимости искать "альтернативные пути" по Украине - 05.04.2024, ПРАЙМ
МИД Турции заявил о необходимости искать "альтернативные пути" по Украине
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что нужно искать "альтернативные пути" к миру на Украине и прекращению огня, передает турецкое... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T09:50+0300
2024-04-05T09:50+0300
спецоперация на украине
турция
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АНКАРА, 5 апр – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что нужно искать "альтернативные пути" к миру на Украине и прекращению огня, передает турецкое государственное информагентство Anadolu. В рамках заседания министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса, проходившего в Брюсселе, Фидан встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Сообщив, что Анкара получила информацию от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о ситуации на Украине, Фидан сказал, что "Турция еще раз подчеркнула, что она стоит на страже безопасности и прав суверенитета этой страны", и подчеркнул, что "для прекращения войны необходимо искать альтернативные пути к миру и прекращению огня", - говорится в сообщении агентства. Фидан при этом не привел какой-либо конкретики по альтернативным путям разрешения конфликта.Россия не раз выражала готовность к переговорам по разрешению украинского конфликта, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240405/nato-847097596.html
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турция, украина, россия
Спецоперация на Украине, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ
09:50 05.04.2024
 
МИД Турции заявил о необходимости искать "альтернативные пути" по Украине

Глава МИД Турции Фидан заявил о необходимости поиска "альтернативных путей" по Украине

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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АНКАРА, 5 апр – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что нужно искать "альтернативные пути" к миру на Украине и прекращению огня, передает турецкое государственное информагентство Anadolu.
В рамках заседания министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса, проходившего в Брюсселе, Фидан встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Сообщив, что Анкара получила информацию от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о ситуации на Украине, Фидан сказал, что "Турция еще раз подчеркнула, что она стоит на страже безопасности и прав суверенитета этой страны", и подчеркнул, что "для прекращения войны необходимо искать альтернативные пути к миру и прекращению огня", - говорится в сообщении агентства.
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09:09
Фидан при этом не привел какой-либо конкретики по альтернативным путям разрешения конфликта.
Россия не раз выражала готовность к переговорам по разрешению украинского конфликта, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
 
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