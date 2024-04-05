https://1prime.ru/20240405/ukraina-847097736.html

США предупредили: Украина приблизилась к критической точке

США предупредили: Украина приблизилась к критической точке - 05.04.2024, ПРАЙМ

США предупредили: Украина приблизилась к критической точке

Украина приблизилась к критической точке, США должны как можно скорее одобрить новый пакет помощи. Об этом в беседе с газетой Politico заявил глава офиса... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T09:09+0300

2024-04-05T09:09+0300

2024-04-05T09:10+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Украина приблизилась к критической точке, США должны как можно скорее одобрить новый пакет помощи. Об этом в беседе с газетой Politico заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.Он выразил надежду, что американский конгресс одобрит отправку Киеву денег в апреле, поскольку Украина приблизилась к критическому моменту.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Мы по-прежнему критически нуждаемся в дополнительных системах ПВО, потому что без них невозможно защищать наши города... Проблема для нас - во времени... Я хотел бы подчеркнуть, что сейчас критический момент. Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце", - подчеркнул Ермак.В прошлом году сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.Руководство Республиканской партии выступило против этого проекта. Кроме того, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал документ "чудовищным", позднее подчеркнув, что это решение — катастрофа.11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ.Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект. Отмечается, что каникулы закончатся 9 апреля.

https://1prime.ru/20240404/zelenskiy-847086032.html

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украина, владимир зеленский, андрей ермак, сша, помощь украине