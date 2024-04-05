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Экс-постпред США при НАТО дал неутешительный прогноз по Украине
Экс-постпред США при НАТО дал неутешительный прогноз по Украине - 05.04.2024, ПРАЙМ
Экс-постпред США при НАТО дал неутешительный прогноз по Украине
В ближайшее время не может быть положительных перспектив для Украины на поле боя, такое мнение высказал изданию The New York Times бывший посол США в НАТО Иво... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T11:00+0300
2024-04-05T11:00+0300
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В ближайшее время не может быть положительных перспектив для Украины на поле боя, такое мнение высказал изданию The New York Times бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.По его словам, последние два месяца хорошими для Украины не были, и в ближайшем будущем ситуация не улучшится.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн отметил, что к июлю вероятна такая тенденция, при которой Россия продолжит отвоевывать позиции, а Украина окажется под угрозой проигрыша конфликта.Даалдер сказал, что такая перспектива становится все более реальной с каждым месяцем на фоне блокирования республиканцами в конгрессе пакета помощи в размере 60 миллиардов долларов."Ситуация на местах может выглядеть намного хуже, чем сегодня, и тогда реальным вопросом станет: "Как мы можем быть уверены, что Россия не победит?" — задался Даалдер вопросом.В России заявляли, что поставки западного оружия Киеву только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают в него страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и альянса в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, НАТО, США
Экс-постпред США при НАТО дал неутешительный прогноз по Украине
Экс-постпред США Даалдер: положение Киева в ближайшее время не улучшится
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ.
В ближайшее время не может быть положительных перспектив для Украины на поле боя, такое мнение высказал изданию The New York Times
бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.
По его словам, последние два месяца хорошими для Украины не были, и в ближайшем будущем ситуация не улучшится.
Он отметил, что к июлю вероятна такая тенденция, при которой Россия продолжит отвоевывать позиции, а Украина окажется под угрозой проигрыша конфликта.
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Даалдер сказал, что такая перспектива становится все более реальной с каждым месяцем на фоне блокирования республиканцами в конгрессе пакета помощи в размере 60 миллиардов долларов.
"Ситуация на местах может выглядеть намного хуже, чем сегодня, и тогда реальным вопросом станет: "Как мы можем быть уверены, что Россия не победит?" — задался Даалдер вопросом.
В России заявляли, что поставки западного оружия Киеву только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают в него страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и альянса в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.