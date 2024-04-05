https://1prime.ru/20240405/ukraina-847103624.html

Экс-постпред США при НАТО дал неутешительный прогноз по Украине

Экс-постпред США при НАТО дал неутешительный прогноз по Украине - 05.04.2024, ПРАЙМ

Экс-постпред США при НАТО дал неутешительный прогноз по Украине

В ближайшее время не может быть положительных перспектив для Украины на поле боя, такое мнение высказал изданию The New York Times бывший посол США в НАТО Иво... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T11:00+0300

2024-04-05T11:00+0300

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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В ближайшее время не может быть положительных перспектив для Украины на поле боя, такое мнение высказал изданию The New York Times бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.По его словам, последние два месяца хорошими для Украины не были, и в ближайшем будущем ситуация не улучшится.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн отметил, что к июлю вероятна такая тенденция, при которой Россия продолжит отвоевывать позиции, а Украина окажется под угрозой проигрыша конфликта.Даалдер сказал, что такая перспектива становится все более реальной с каждым месяцем на фоне блокирования республиканцами в конгрессе пакета помощи в размере 60 миллиардов долларов."Ситуация на местах может выглядеть намного хуже, чем сегодня, и тогда реальным вопросом станет: "Как мы можем быть уверены, что Россия не победит?" — задался Даалдер вопросом.В России заявляли, что поставки западного оружия Киеву только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают в него страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и альянса в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.

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украина, всу, нато, сша