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СМИ: на Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат
СМИ: на Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат - 05.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: на Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат
На Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат до 204 тысяч гривен, сообщает в пятницу украинское издание "Страна". | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T21:37+0300
2024-04-05T21:37+0300
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военкомат
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. На Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат до 204 тысяч гривен, сообщает в пятницу украинское издание "Страна". "Новые подробности кабминовского законопроекта по наказаниям за уклонение от мобилизации. Штрафы за неявку по повестке в ТЦК (территориальный центр комплектации – военкомат – ред.) хотят увеличить до 204 тысяч гривен (5,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Кроме того, как сообщает издание, за нарушение правил учета военнообязанных предлагается увеличить штрафы до 8,5 тысячи гривен (217 долларов) – 17 тысяч гривен (435 долларов), а за нарушение законодательства о воинской обязанности – до 34 тысяч гривен (871 доллар) – 85 тысяч гривен (2,1 тысячи долларов). Также в законопроекте предлагается разрешить задерживать подозреваемых в уклонении на срок до трех часов, а в отдельных случаях для выяснения личности – до трех суток. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.
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украина, мобилизация на украине, электронная повестка, военкомат
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация на Украине, электронная повестка, военкомат
СМИ: на Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат
Страна: на Украине увеличат штрафы за неявку по повестке в военкомат до $5,2 тысячи
МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. На Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат до 204 тысяч гривен, сообщает в пятницу украинское издание "Страна".
"Новые подробности кабминовского законопроекта по наказаниям за уклонение от мобилизации. Штрафы за неявку по повестке в ТЦК (территориальный центр комплектации – военкомат – ред.) хотят увеличить до 204 тысяч гривен (5,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Кроме того, как сообщает издание, за нарушение правил учета военнообязанных предлагается увеличить штрафы до 8,5 тысячи гривен (217 долларов) – 17 тысяч гривен (435 долларов), а за нарушение законодательства о воинской обязанности – до 34 тысяч гривен (871 доллар) – 85 тысяч гривен (2,1 тысячи долларов).
Также в законопроекте предлагается разрешить задерживать подозреваемых в уклонении на срок до трех часов, а в отдельных случаях для выяснения личности – до трех суток.
На Украине хотят продать Maybach и 20 часов, якобы принадлежащих Медведчуку
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.