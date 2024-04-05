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СМИ: на Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат

СМИ: на Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат - 05.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: на Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат

На Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат до 204 тысяч гривен, сообщает в пятницу украинское издание "Страна". | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T21:37+0300

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2024-04-05T21:37+0300

спецоперация на украине

украина

мобилизация на украине

электронная повестка

военкомат

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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. На Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат до 204 тысяч гривен, сообщает в пятницу украинское издание "Страна". "Новые подробности кабминовского законопроекта по наказаниям за уклонение от мобилизации. Штрафы за неявку по повестке в ТЦК (территориальный центр комплектации – военкомат – ред.) хотят увеличить до 204 тысяч гривен (5,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Кроме того, как сообщает издание, за нарушение правил учета военнообязанных предлагается увеличить штрафы до 8,5 тысячи гривен (217 долларов) – 17 тысяч гривен (435 долларов), а за нарушение законодательства о воинской обязанности – до 34 тысяч гривен (871 доллар) – 85 тысяч гривен (2,1 тысячи долларов). Также в законопроекте предлагается разрешить задерживать подозреваемых в уклонении на срок до трех часов, а в отдельных случаях для выяснения личности – до трех суток. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.

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украина, мобилизация на украине, электронная повестка, военкомат