Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: на Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат - 05.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240405/ukraina-847127374.html
СМИ: на Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат
СМИ: на Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат - 05.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: на Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат
На Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат до 204 тысяч гривен, сообщает в пятницу украинское издание "Страна". | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T21:37+0300
2024-04-05T21:37+0300
спецоперация на украине
украина
мобилизация на украине
электронная повестка
военкомат
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_0e9f665b3ce38de8bf2bb9cd6242c24f.jpg
МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. На Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат до 204 тысяч гривен, сообщает в пятницу украинское издание "Страна". "Новые подробности кабминовского законопроекта по наказаниям за уклонение от мобилизации. Штрафы за неявку по повестке в ТЦК (территориальный центр комплектации – военкомат – ред.) хотят увеличить до 204 тысяч гривен (5,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Кроме того, как сообщает издание, за нарушение правил учета военнообязанных предлагается увеличить штрафы до 8,5 тысячи гривен (217 долларов) – 17 тысяч гривен (435 долларов), а за нарушение законодательства о воинской обязанности – до 34 тысяч гривен (871 доллар) – 85 тысяч гривен (2,1 тысячи долларов). Также в законопроекте предлагается разрешить задерживать подозреваемых в уклонении на срок до трех часов, а в отдельных случаях для выяснения личности – до трех суток. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.
https://1prime.ru/20240405/ukraina-847122312.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_94f3bc186c9ea048008519597e060073.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, мобилизация на украине, электронная повестка, военкомат
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация на Украине, электронная повестка, военкомат
21:37 05.04.2024
 
СМИ: на Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат

Страна: на Украине увеличат штрафы за неявку по повестке в военкомат до $5,2 тысячи

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. На Украине хотят увеличить штрафы за неявку в военкомат до 204 тысяч гривен, сообщает в пятницу украинское издание "Страна".
"Новые подробности кабминовского законопроекта по наказаниям за уклонение от мобилизации. Штрафы за неявку по повестке в ТЦК (территориальный центр комплектации – военкомат – ред.) хотят увеличить до 204 тысяч гривен (5,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Кроме того, как сообщает издание, за нарушение правил учета военнообязанных предлагается увеличить штрафы до 8,5 тысячи гривен (217 долларов) – 17 тысяч гривен (435 долларов), а за нарушение законодательства о воинской обязанности – до 34 тысяч гривен (871 доллар) – 85 тысяч гривен (2,1 тысячи долларов).
Также в законопроекте предлагается разрешить задерживать подозреваемых в уклонении на срок до трех часов, а в отдельных случаях для выяснения личности – до трех суток.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
На Украине хотят продать Maybach и 20 часов, якобы принадлежащих Медведчуку
17:33
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАмобилизация на Украинеэлектронная повесткавоенкомат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала