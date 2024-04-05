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Экс-депутат Рады назвал цель миссии НАТО на Украине - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Экс-депутат Рады назвал цель миссии НАТО на Украине
Экс-депутат Рады назвал цель миссии НАТО на Украине - 05.04.2024, ПРАЙМ
Экс-депутат Рады назвал цель миссии НАТО на Украине
Миссия НАТО на Украине должна обеспечить мобилизаццию и обучение вновь мобилизованных граждан. Об этом агентству РИА Новости сообщил участник движения "Другая... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T12:18+0300
2024-04-05T12:18+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Миссия НАТО на Украине должна обеспечить мобилизаццию и обучение вновь мобилизованных граждан. Об этом агентству РИА Новости сообщил участник движения "Другая Украина", бывший народный депутат Украины Владимир Олейник."На сегодня никак не выходит напрямую принять Украину в состав НАТО. И даже настоятельно просят не поднимать этот вопрос на июльском юбилейном саммите в Америке. Отсюда создание таких иллюзий, как создание миссии...Она является каким-то полушагом, но не решающим", - заявил Олейник.По словам политика, создание миссии является полушагом, но не решающим. Однако главная цель миссии - обучение новых украинских военных, учитывая планы мобилизации от 300 тысяч до 500 тысяч молодых людей.Кроме того, украинцы уже устали от войны, так как 74 процента граждан выступили против нового закона о мобилизации.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны-члены НАТО организовали совместную миссию на Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, организация миссии не означает прямого вступления НАТО в вооруженный конфликт, но позволит использовать возможности альянса для поддержки Украины.
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украина, нато, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, Новости
12:18 05.04.2024
 
Экс-депутат Рады назвал цель миссии НАТО на Украине

Экс-депутат Рады: миссия НАТО нужна, чтобы обеспечить мобилизацию граждан Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Миссия НАТО на Украине должна обеспечить мобилизаццию и обучение вновь мобилизованных граждан. Об этом агентству РИА Новости сообщил участник движения "Другая Украина", бывший народный депутат Украины Владимир Олейник.
"На сегодня никак не выходит напрямую принять Украину в состав НАТО. И даже настоятельно просят не поднимать этот вопрос на июльском юбилейном саммите в Америке. Отсюда создание таких иллюзий, как создание миссии...Она является каким-то полушагом, но не решающим", - заявил Олейник.
По словам политика, создание миссии является полушагом, но не решающим. Однако главная цель миссии - обучение новых украинских военных, учитывая планы мобилизации от 300 тысяч до 500 тысяч молодых людей.
Кроме того, украинцы уже устали от войны, так как 74 процента граждан выступили против нового закона о мобилизации.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны-члены НАТО организовали совместную миссию на Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, организация миссии не означает прямого вступления НАТО в вооруженный конфликт, но позволит использовать возможности альянса для поддержки Украины.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНАТОНовости
 
 
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