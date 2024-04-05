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Экс-депутат Рады назвал цель миссии НАТО на Украине

Экс-депутат Рады назвал цель миссии НАТО на Украине - 05.04.2024, ПРАЙМ

Экс-депутат Рады назвал цель миссии НАТО на Украине

Миссия НАТО на Украине должна обеспечить мобилизаццию и обучение вновь мобилизованных граждан. Об этом агентству РИА Новости сообщил участник движения "Другая... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T12:18+0300

2024-04-05T12:18+0300

2024-04-05T12:18+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Миссия НАТО на Украине должна обеспечить мобилизаццию и обучение вновь мобилизованных граждан. Об этом агентству РИА Новости сообщил участник движения "Другая Украина", бывший народный депутат Украины Владимир Олейник."На сегодня никак не выходит напрямую принять Украину в состав НАТО. И даже настоятельно просят не поднимать этот вопрос на июльском юбилейном саммите в Америке. Отсюда создание таких иллюзий, как создание миссии...Она является каким-то полушагом, но не решающим", - заявил Олейник.По словам политика, создание миссии является полушагом, но не решающим. Однако главная цель миссии - обучение новых украинских военных, учитывая планы мобилизации от 300 тысяч до 500 тысяч молодых людей.Кроме того, украинцы уже устали от войны, так как 74 процента граждан выступили против нового закона о мобилизации.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны-члены НАТО организовали совместную миссию на Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, организация миссии не означает прямого вступления НАТО в вооруженный конфликт, но позволит использовать возможности альянса для поддержки Украины.

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