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В Совфеде рассказали, что нужно для урегулирования конфликта с Украиной - 05.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240405/ukraine-847108708.html
В Совфеде рассказали, что нужно для урегулирования конфликта с Украиной
В Совфеде рассказали, что нужно для урегулирования конфликта с Украиной - 05.04.2024, ПРАЙМ
В Совфеде рассказали, что нужно для урегулирования конфликта с Украиной
Для мирнго урегулирования конфликта на Украине России нужны гарантии Киева о невступлении страны в ЕС и НАТО, сообщила агентству РИА Новости сенатор от Крыма... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T12:49+0300
2024-04-05T12:49+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Для мирнго урегулирования конфликта на Украине России нужны гарантии Киева о невступлении страны в ЕС и НАТО, сообщила агентству РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Россия для начала процесса урегулирования несомненно захочет увидеть надлежащим образом закрепленный отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС, а также конституционные подтверждения возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, являющемуся фундаментальным принципом создания украинской государственности и закреплённому в Декларации о государственном суверенитете Украины", - заявила сенатор.По словам Ковитиди, Запад не желает рисковать коллективной безопасностью, поэтому отказывается принимать Украину в НАТО. США и Германия выступают против вступления Украины в альянс, несмотря на угрозу поражения Киева.В то же время, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе уже решен, но необходимо определить, когда и каким образом это будет осуществлено.Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в альянс, однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полноценное членство Украины невозможно во время вооруженного конфликта.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Кремль внимательно следит за ситуацией, осознавая, что ориентация Украины на НАТО была одной из причин начала российской спецоперации на Украине.
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россия, украина, нато, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, Новости
12:49 05.04.2024
 
В Совфеде рассказали, что нужно для урегулирования конфликта с Украиной

Сенатор: России для переговоров с Киевом нужны гарантии его невступления в ЕС и НАТО

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Для мирнго урегулирования конфликта на Украине России нужны гарантии Киева о невступлении страны в ЕС и НАТО, сообщила агентству РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Россия для начала процесса урегулирования несомненно захочет увидеть надлежащим образом закрепленный отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС, а также конституционные подтверждения возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, являющемуся фундаментальным принципом создания украинской государственности и закреплённому в Декларации о государственном суверенитете Украины", - заявила сенатор.
По словам Ковитиди, Запад не желает рисковать коллективной безопасностью, поэтому отказывается принимать Украину в НАТО. США и Германия выступают против вступления Украины в альянс, несмотря на угрозу поражения Киева.
В то же время, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе уже решен, но необходимо определить, когда и каким образом это будет осуществлено.
Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в альянс, однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полноценное членство Украины невозможно во время вооруженного конфликта.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Кремль внимательно следит за ситуацией, осознавая, что ориентация Украины на НАТО была одной из причин начала российской спецоперации на Украине.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАНАТОНовости
 
 
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