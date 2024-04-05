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В Baker Hughes отметили снижение числа нефтегазовых буровых установок
В Baker Hughes отметили снижение числа нефтегазовых буровых установок - 05.04.2024, ПРАЙМ
В Baker Hughes отметили снижение числа нефтегазовых буровых установок
Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за март сократилось на 20 к февралю, или на 1,1%, до 1793, свидетельствуют данные... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T14:33+0300
2024-04-05T14:33+0300
2024-04-05T14:33+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за март сократилось на 20 к февралю, или на 1,1%, до 1793, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За год количество действующих буровых сократилось при этом на 86, или на 4,5%. В США, согласно данным компании, показатель вырос за месяц на три, до 625 агрегатов, в Канаде число буровых установок сократилось на 36 - до 197 единиц. Количество буровых установок в Европе выросло на четыре, до 118. На Ближнем Востоке показатель сократился на пять, до 344 установок. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок поднялось на десять, до 229, в Африке - увеличилось на четыре, до 115. В Латинской Америке число установок осталось на уровне февраля в 165. Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
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нефть, газ, мир, baker hughes, буровые установки
Энергетика, Нефть, Газ, МИР, Baker Hughes, буровые установки
В Baker Hughes отметили снижение числа нефтегазовых буровых установок
Baker Hughes: число нефтегазовых буровых установок в мире снизилось до 1792 за март
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за март сократилось на 20 к февралю, или на 1,1%, до 1793, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.
За год количество действующих буровых сократилось при этом на 86, или на 4,5%.
В США, согласно данным компании, показатель вырос за месяц на три, до 625 агрегатов, в Канаде число буровых установок сократилось на 36 - до 197 единиц.
Количество буровых установок в Европе выросло на четыре, до 118. На Ближнем Востоке показатель сократился на пять, до 344 установок. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок поднялось на десять, до 229, в Африке - увеличилось на четыре, до 115. В Латинской Америке число установок осталось на уровне февраля в 165.
Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
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