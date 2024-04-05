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Названы любимые отечественные вина у россиян - 05.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Названы любимые отечественные вина у россиян
Названы любимые отечественные вина у россиян - 05.04.2024, ПРАЙМ
Названы любимые отечественные вина у россиян
Любимыми у россиян сортами отечественного красного вина оказались Каберне Совиньон, Мерло и Саперави, белого - Мускат, Шардоне и Рислинг, сообщили РИА Новости в | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T05:48+0300
2024-04-05T05:48+0300
экономика
вино
роскачество
алкоголь
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Любимыми у россиян сортами отечественного красного вина оказались Каберне Совиньон, Мерло и Саперави, белого - Мускат, Шардоне и Рислинг, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Многолетний безоговорочный лидер в сортовых предпочтениях россиян - это Каберне Совиньон. Этот сорт вдвое чаще встречается в маркировке российского вина, чем его ближайший конкурент Мерло. На третьем месте по популярности в России Саперави. Причем, в последние два года он постепенно догоняет Мерло", - сообщили там.При этом тройка лидеров среди белых сортов также достаточно стабильна, на первом месте - Мускат, однако практически вровень с ним идет международный белый сорт Шардоне, уточнили в Роскачестве.Третье место по популярности среди белых сортов у Рислинга. При этом от Шардоне и Мускатов он отстает более чем вдвое, однако уверенно набирает обороты. Мода на российский Рислинг - одна из последних тенденций в супермаркетах. "Донские и крымские сорта также набирают популярность у россиян. Главный белый автохтонный сорт винограда в России - это Кокур белый, сорт крымского происхождения. Среди красных автохтонов чаще всего встречается Красностоп, за ним следует Цимлянский черный. Среди зарубежных красных сортов, ранее мало распространенных на российских виноградниках, в десятку входят сорт Сира и Мальбек. Ассортимент белых вин дополняют сорта Пино Гри, Вионье и Пино Блан", - сообщили эксперты. В марте вступили в силу новые требования к написанию сортов винограда на упаковке вина, поэтому потребителям следует внимательней вчитываться в этикетку и контр-этикетку на бутылках, напомнили в Роскачестве.В России в целом один из самых разнообразных виноградников мира, а в реестре виноградных насаждений, который ведет Минсельхоз, значится несколько сотен сортов. Однако наиболее широко представлены на отечественных виноградниках и чаще всего используются в производстве вина не более 30-40 сортов. "В России есть популярные вина, имеющие фантазийные названия, но большинство делаются из одного-двух сортов винограда с указанием наименования на этикетке. Если говорить о критериях выбора, по данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, покупатели, в первую очередь, обращают внимание на торговую марку вина, бренд производителя, затем на регион происхождения и только в третью очередь на сорт винограда", - рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева. При этом в линейке одного производителя или двух виноделен из одного региона потребители все равно выбирают, в первую очередь, главные сортовые "хиты" по данным продаж, уточнила она.
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192
40
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вино, роскачество, алкоголь
Экономика, вино, Роскачество, алкоголь
05:48 05.04.2024
 
Названы любимые отечественные вина у россиян

Роскачество: любимым отечественным вином у россиян оказались Каберне Совиньон и Мускат

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБокалы с вином
Бокалы с вином - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Любимыми у россиян сортами отечественного красного вина оказались Каберне Совиньон, Мерло и Саперави, белого - Мускат, Шардоне и Рислинг, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Многолетний безоговорочный лидер в сортовых предпочтениях россиян - это Каберне Совиньон. Этот сорт вдвое чаще встречается в маркировке российского вина, чем его ближайший конкурент Мерло. На третьем месте по популярности в России Саперави. Причем, в последние два года он постепенно догоняет Мерло", - сообщили там.
При этом тройка лидеров среди белых сортов также достаточно стабильна, на первом месте - Мускат, однако практически вровень с ним идет международный белый сорт Шардоне, уточнили в Роскачестве.
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Третье место по популярности среди белых сортов у Рислинга. При этом от Шардоне и Мускатов он отстает более чем вдвое, однако уверенно набирает обороты. Мода на российский Рислинг - одна из последних тенденций в супермаркетах.
"Донские и крымские сорта также набирают популярность у россиян. Главный белый автохтонный сорт винограда в России - это Кокур белый, сорт крымского происхождения. Среди красных автохтонов чаще всего встречается Красностоп, за ним следует Цимлянский черный. Среди зарубежных красных сортов, ранее мало распространенных на российских виноградниках, в десятку входят сорт Сира и Мальбек. Ассортимент белых вин дополняют сорта Пино Гри, Вионье и Пино Блан", - сообщили эксперты.
В марте вступили в силу новые требования к написанию сортов винограда на упаковке вина, поэтому потребителям следует внимательней вчитываться в этикетку и контр-этикетку на бутылках, напомнили в Роскачестве.
В России в целом один из самых разнообразных виноградников мира, а в реестре виноградных насаждений, который ведет Минсельхоз, значится несколько сотен сортов. Однако наиболее широко представлены на отечественных виноградниках и чаще всего используются в производстве вина не более 30-40 сортов.
"В России есть популярные вина, имеющие фантазийные названия, но большинство делаются из одного-двух сортов винограда с указанием наименования на этикетке. Если говорить о критериях выбора, по данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, покупатели, в первую очередь, обращают внимание на торговую марку вина, бренд производителя, затем на регион происхождения и только в третью очередь на сорт винограда", - рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.
При этом в линейке одного производителя или двух виноделен из одного региона потребители все равно выбирают, в первую очередь, главные сортовые "хиты" по данным продаж, уточнила она.
 
ЭкономикавиноРоскачествоалкоголь
 
 
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