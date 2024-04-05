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Названы любимые отечественные вина у россиян

Названы любимые отечественные вина у россиян - 05.04.2024, ПРАЙМ

Названы любимые отечественные вина у россиян

Любимыми у россиян сортами отечественного красного вина оказались Каберне Совиньон, Мерло и Саперави, белого - Мускат, Шардоне и Рислинг, сообщили РИА Новости в | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T05:48+0300

2024-04-05T05:48+0300

2024-04-05T05:48+0300

экономика

вино

роскачество

алкоголь

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Любимыми у россиян сортами отечественного красного вина оказались Каберне Совиньон, Мерло и Саперави, белого - Мускат, Шардоне и Рислинг, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Многолетний безоговорочный лидер в сортовых предпочтениях россиян - это Каберне Совиньон. Этот сорт вдвое чаще встречается в маркировке российского вина, чем его ближайший конкурент Мерло. На третьем месте по популярности в России Саперави. Причем, в последние два года он постепенно догоняет Мерло", - сообщили там.При этом тройка лидеров среди белых сортов также достаточно стабильна, на первом месте - Мускат, однако практически вровень с ним идет международный белый сорт Шардоне, уточнили в Роскачестве.Третье место по популярности среди белых сортов у Рислинга. При этом от Шардоне и Мускатов он отстает более чем вдвое, однако уверенно набирает обороты. Мода на российский Рислинг - одна из последних тенденций в супермаркетах. "Донские и крымские сорта также набирают популярность у россиян. Главный белый автохтонный сорт винограда в России - это Кокур белый, сорт крымского происхождения. Среди красных автохтонов чаще всего встречается Красностоп, за ним следует Цимлянский черный. Среди зарубежных красных сортов, ранее мало распространенных на российских виноградниках, в десятку входят сорт Сира и Мальбек. Ассортимент белых вин дополняют сорта Пино Гри, Вионье и Пино Блан", - сообщили эксперты. В марте вступили в силу новые требования к написанию сортов винограда на упаковке вина, поэтому потребителям следует внимательней вчитываться в этикетку и контр-этикетку на бутылках, напомнили в Роскачестве.В России в целом один из самых разнообразных виноградников мира, а в реестре виноградных насаждений, который ведет Минсельхоз, значится несколько сотен сортов. Однако наиболее широко представлены на отечественных виноградниках и чаще всего используются в производстве вина не более 30-40 сортов. "В России есть популярные вина, имеющие фантазийные названия, но большинство делаются из одного-двух сортов винограда с указанием наименования на этикетке. Если говорить о критериях выбора, по данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, покупатели, в первую очередь, обращают внимание на торговую марку вина, бренд производителя, затем на регион происхождения и только в третью очередь на сорт винограда", - рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева. При этом в линейке одного производителя или двух виноделен из одного региона потребители все равно выбирают, в первую очередь, главные сортовые "хиты" по данным продаж, уточнила она.

https://1prime.ru/20240315/vino-846356387.html

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вино, роскачество, алкоголь