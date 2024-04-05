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МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток нападения на ЗАЭС

МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток нападения на ЗАЭС - 05.04.2024, ПРАЙМ

МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток нападения на ЗАЭС

Москва предостерегла украинские власти и их западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации ситуации на Запорожской атомной электростанции... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T16:49+0300

2024-04-05T16:49+0300

2024-04-05T16:49+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Москва предостерегла украинские власти и их западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Предостерегаем Киев и его западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС", - заявила дипломат.Захарова отметила, что российская сторона призывает МАГАТЭ привлекать своих экспертов на станции для фиксации случаев атаки с украинской стороны и явно указать, откуда исходит угроза безопасности станции.Представитеь внешнеполитического ведомства России отметила, что уже неоднократно были зафиксированы проблемы с электроснабжением станции. Киевский режим является основым источником угрозы безопасности ЗАЭС. Тем не менее, Киев не намерен отказываться от провокаций, подытожила дипломат.Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

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