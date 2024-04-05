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МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток нападения на ЗАЭС - 05.04.2024, ПРАЙМ
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МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток нападения на ЗАЭС
МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток нападения на ЗАЭС - 05.04.2024, ПРАЙМ
МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток нападения на ЗАЭС
Москва предостерегла украинские власти и их западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации ситуации на Запорожской атомной электростанции... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T16:49+0300
2024-04-05T16:49+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Москва предостерегла украинские власти и их западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Предостерегаем Киев и его западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС", - заявила дипломат.Захарова отметила, что российская сторона призывает МАГАТЭ привлекать своих экспертов на станции для фиксации случаев атаки с украинской стороны и явно указать, откуда исходит угроза безопасности станции.Представитеь внешнеполитического ведомства России отметила, что уже неоднократно были зафиксированы проблемы с электроснабжением станции. Киевский режим является основым источником угрозы безопасности ЗАЭС. Тем не менее, Киев не намерен отказываться от провокаций, подытожила дипломат.Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
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россия, украина, мид, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, МИД, Новости
16:49 05.04.2024
 
МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток нападения на ЗАЭС

МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток дестабилизации в районе ЗАЭС

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Москва предостерегла украинские власти и их западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Предостерегаем Киев и его западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС", - заявила дипломат.
Захарова отметила, что российская сторона призывает МАГАТЭ привлекать своих экспертов на станции для фиксации случаев атаки с украинской стороны и явно указать, откуда исходит угроза безопасности станции.
Представитеь внешнеполитического ведомства России отметила, что уже неоднократно были зафиксированы проблемы с электроснабжением станции. Киевский режим является основым источником угрозы безопасности ЗАЭС. Тем не менее, Киев не намерен отказываться от провокаций, подытожила дипломат.
Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАМИДНовости
 
 
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