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СМИ: поставщика Минобороны обвинили в махинациях с бронежилетами

СМИ: поставщика Минобороны обвинили в махинациях с бронежилетами - 06.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: поставщика Минобороны обвинили в махинациях с бронежилетами

Поставщика Минобороны России обвинили в махинациях со средствами защиты для участников спецоперации, пишет "Коммерсант". | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T09:08+0300

2024-04-06T09:08+0300

2024-04-06T09:08+0300

спецоперация на украине

суд

криминал

минобороны рф

бронежилеты

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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Поставщика Минобороны России обвинили в махинациях со средствами защиты для участников спецоперации, пишет "Коммерсант".По подозрению в мошенничестве заключен под стражу глава ООО "ГК "Пикет"" Андрей Есипов. Следствие полагает, что заказчик получил изделия, не соответствующие условиям контракта, при этом переплатив.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак заявил представитель следствия, Есипов вместе с рядом других фигурантов подозревается в особо крупном мошенничестве — хищении 2 миллиардов рублей у Минобороны при реализации контракта на изготовление и поставку 20 тысяч бронежилетов и "плитников" для войск, участвующих в СВО. Следователь уточнил, что махинации помогли выявить три свидетеля обвинения.В свою очередь, Есипов не признал себя виновным. По его словам, все бронежилеты были поставлены в адрес одной из войсковых частей. Там провели экспертизу, на которую представители "Пикета" повлиять не могли, и она подтвердила качество продукции.Защита утверждает, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия, которых уличили в крупных хищениях и уволили. Затем в отношении них возбудили уголовное дело. После этого, утверждал Есипов, экс-менеджеры стали угрожать ему самому уголовным преследованием, требуя компенсацию в размере 300 миллионов рублей.

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суд, криминал, минобороны рф, бронежилеты