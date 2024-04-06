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СМИ: поставщика Минобороны обвинили в махинациях с бронежилетами - 06.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ: поставщика Минобороны обвинили в махинациях с бронежилетами
СМИ: поставщика Минобороны обвинили в махинациях с бронежилетами - 06.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: поставщика Минобороны обвинили в махинациях с бронежилетами
Поставщика Минобороны России обвинили в махинациях со средствами защиты для участников спецоперации, пишет "Коммерсант". | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T09:08+0300
2024-04-06T09:08+0300
спецоперация на украине
суд
криминал
минобороны рф
бронежилеты
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Поставщика Минобороны России обвинили в махинациях со средствами защиты для участников спецоперации, пишет "Коммерсант".По подозрению в мошенничестве заключен под стражу глава ООО "ГК "Пикет"" Андрей Есипов. Следствие полагает, что заказчик получил изделия, не соответствующие условиям контракта, при этом переплатив.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак заявил представитель следствия, Есипов вместе с рядом других фигурантов подозревается в особо крупном мошенничестве — хищении 2 миллиардов рублей у Минобороны при реализации контракта на изготовление и поставку 20 тысяч бронежилетов и "плитников" для войск, участвующих в СВО. Следователь уточнил, что махинации помогли выявить три свидетеля обвинения.В свою очередь, Есипов не признал себя виновным. По его словам, все бронежилеты были поставлены в адрес одной из войсковых частей. Там провели экспертизу, на которую представители "Пикета" повлиять не могли, и она подтвердила качество продукции.Защита утверждает, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия, которых уличили в крупных хищениях и уволили. Затем в отношении них возбудили уголовное дело. После этого, утверждал Есипов, экс-менеджеры стали угрожать ему самому уголовным преследованием, требуя компенсацию в размере 300 миллионов рублей.
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суд, криминал, минобороны рф, бронежилеты
Спецоперация на Украине, суд, Криминал, Минобороны РФ, бронежилеты
09:08 06.04.2024
 
СМИ: поставщика Минобороны обвинили в махинациях с бронежилетами

"Коммерсант": поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в мошенничестве

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Поставщика Минобороны России обвинили в махинациях со средствами защиты для участников спецоперации, пишет "Коммерсант".
По подозрению в мошенничестве заключен под стражу глава ООО "ГК "Пикет"" Андрей Есипов. Следствие полагает, что заказчик получил изделия, не соответствующие условиям контракта, при этом переплатив.
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Как заявил представитель следствия, Есипов вместе с рядом других фигурантов подозревается в особо крупном мошенничестве — хищении 2 миллиардов рублей у Минобороны при реализации контракта на изготовление и поставку 20 тысяч бронежилетов и "плитников" для войск, участвующих в СВО. Следователь уточнил, что махинации помогли выявить три свидетеля обвинения.
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В свою очередь, Есипов не признал себя виновным. По его словам, все бронежилеты были поставлены в адрес одной из войсковых частей. Там провели экспертизу, на которую представители "Пикета" повлиять не могли, и она подтвердила качество продукции.
Защита утверждает, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия, которых уличили в крупных хищениях и уволили. Затем в отношении них возбудили уголовное дело. После этого, утверждал Есипов, экс-менеджеры стали угрожать ему самому уголовным преследованием, требуя компенсацию в размере 300 миллионов рублей.
 
Спецоперация на УкраинесудКриминалМинобороны РФбронежилеты
 
 
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