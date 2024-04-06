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Перевод на карту “денег из ниоткуда” должен насторожить, и вот почему
Перевод на карту “денег из ниоткуда” должен насторожить, и вот почему - 06.04.2024, ПРАЙМ
Перевод на карту “денег из ниоткуда” должен насторожить, и вот почему
Стандартные переводы между физическими лицами могут сопровождаться разными рисками. Иногда поступление на карту “денег из ниоткуда” - повод не обрадоваться... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T02:02+0300
2024-04-06T02:02+0300
2024-04-06T02:02+0300
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карта "мир"
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перевод средств
кирилл данилов
финансовый университет
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Стандартные переводы между физическими лицами могут сопровождаться разными рисками. Иногда поступление на карту “денег из ниоткуда” - повод не обрадоваться внезапному доходу, а насторожиться, рассказал агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.По его словам, нужно сразу выяснить, кто и почему отправил вам эти деньги. Если это ошибочный перевод, деньги необходимо вернуть отправителю, чтобы вас не обвинили в необоснованном обогащении. Несвоевременный возврат грозит взысканием с приобретателя дополнительных процентов за пользование чужими средствами с момента, когда он узнал или должен был узнать о неосновательности их получения (ст. 1107 ГК РФ).Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Так, если вам по ошибке пришло 100 тысяч рублей от неизвестного лица, за три месяца размер процентов за пользование денежными средствами составит 3 978,14 рублей. И их нужно будет вернуть вместе с полученными деньгами”, - предупредил юрист.Кроме того, получение денежных средств от неизвестных лиц может повлечь уголовно-правовые риски, связанные с расследованием преступлений о незаконных банковских операциях или финансировании противоправной деятельности.Деньги “из ниоткуда” - одна из излюбленных уловок мошенников. Иногда их даже не перечисляют - сначала жертве поступает уведомление о переводе, а затем СМС с просьбой вернуть сумму на названный счет. В этом случае возвращать деньги надо исключительно через банк, оформив заявление о возврате ошибочного перевода.“Не пытайтесь решить вопрос непосредственно с отправителем денежных средств, так как можно стать жертвой или звеном мошеннической схемы”, - предупреждает юрист. Вместо этого свяжитесь со своим банком. Операцию в статусе обработки можно успеть отменить. Если деньги уже ушли, надо обратиться с заявлением о возврате в указанный в чеке банк получателя, приложив документы, подтверждающие перевод. Финансовая организация сама свяжется со своим клиентом и уведомит о необходимости возврата.При отказе получателя вернуть деньги можно только через суд, подав иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. На данном этапе, по словам адвоката, возникает трудность: закон предписывает указать в иске данные об ответчике (ФИО, дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов). Но эта информация истцу обычно неизвестна. Получить данные в банке без запроса суда также не удастся, ведь они составляют банковскую тайну.Решить проблему можно, указав в иске банк в качестве ответчика и подав ходатайство об истребовании у банка информации о получателе средств. После ее получения можно будет заменить ненадлежащего ответчика надлежащим, советует Данилов.
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рынок банковских карт, карта "мир", банковские карты, перевод денег, перевод средств, кирилл данилов, финансовый университет, эксклюзив
рынок банковских карт, карта "Мир", банковские карты, перевод денег, перевод средств, Кирилл Данилов, Финансовый университет, Эксклюзив
Перевод на карту “денег из ниоткуда” должен насторожить, и вот почему
Адвокат Данилов: поступление на карту "денег из ниоткуда" может грозить неприятностями
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Стандартные переводы между физическими лицами могут сопровождаться разными рисками. Иногда поступление на карту “денег из ниоткуда” - повод не обрадоваться внезапному доходу, а насторожиться, рассказал агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
По его словам, нужно сразу выяснить, кто и почему отправил вам эти деньги. Если это ошибочный перевод, деньги необходимо вернуть отправителю, чтобы вас не обвинили в необоснованном обогащении. Несвоевременный возврат грозит взысканием с приобретателя дополнительных процентов за пользование чужими средствами с момента, когда он узнал или должен был узнать о неосновательности их получения (ст. 1107 ГК РФ).
“Так, если вам по ошибке пришло 100 тысяч рублей от неизвестного лица, за три месяца размер процентов за пользование денежными средствами составит 3 978,14 рублей. И их нужно будет вернуть вместе с полученными деньгами”, - предупредил юрист.
Кроме того, получение денежных средств от неизвестных лиц может повлечь уголовно-правовые риски, связанные с расследованием преступлений о незаконных банковских операциях или финансировании противоправной деятельности.
Деньги “из ниоткуда” - одна из излюбленных уловок мошенников. Иногда их даже не перечисляют - сначала жертве поступает уведомление о переводе, а затем СМС с просьбой вернуть сумму на названный счет. В этом случае возвращать деньги надо исключительно через банк, оформив заявление о возврате ошибочного перевода.
“Не пытайтесь решить вопрос непосредственно с отправителем денежных средств, так как можно стать жертвой или звеном мошеннической схемы”, - предупреждает юрист. Вместо этого свяжитесь со своим банком. Операцию в статусе обработки можно успеть отменить. Если деньги уже ушли, надо обратиться с заявлением о возврате в указанный в чеке банк получателя, приложив документы, подтверждающие перевод. Финансовая организация сама свяжется со своим клиентом и уведомит о необходимости возврата.
Что скрывают банки, предлагая выгодные вклады
При отказе получателя вернуть деньги можно только через суд, подав иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. На данном этапе, по словам адвоката, возникает трудность: закон предписывает указать в иске данные об ответчике (ФИО, дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов). Но эта информация истцу обычно неизвестна. Получить данные в банке без запроса суда также не удастся, ведь они составляют банковскую тайну.
Решить проблему можно, указав в иске банк в качестве ответчика и подав ходатайство об истребовании у банка информации о получателе средств. После ее получения можно будет заменить ненадлежащего ответчика надлежащим, советует Данилов.