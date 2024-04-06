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Перевод на карту “денег из ниоткуда” должен насторожить, и вот почему

Перевод на карту “денег из ниоткуда” должен насторожить, и вот почему - 06.04.2024, ПРАЙМ

Перевод на карту “денег из ниоткуда” должен насторожить, и вот почему

Стандартные переводы между физическими лицами могут сопровождаться разными рисками. Иногда поступление на карту “денег из ниоткуда” - повод не обрадоваться... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T02:02+0300

2024-04-06T02:02+0300

2024-04-06T02:02+0300

рынок банковских карт

карта "мир"

банковские карты

перевод денег

перевод средств

кирилл данилов

финансовый университет

эксклюзив

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Стандартные переводы между физическими лицами могут сопровождаться разными рисками. Иногда поступление на карту “денег из ниоткуда” - повод не обрадоваться внезапному доходу, а насторожиться, рассказал агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.По его словам, нужно сразу выяснить, кто и почему отправил вам эти деньги. Если это ошибочный перевод, деньги необходимо вернуть отправителю, чтобы вас не обвинили в необоснованном обогащении. Несвоевременный возврат грозит взысканием с приобретателя дополнительных процентов за пользование чужими средствами с момента, когда он узнал или должен был узнать о неосновательности их получения (ст. 1107 ГК РФ).Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Так, если вам по ошибке пришло 100 тысяч рублей от неизвестного лица, за три месяца размер процентов за пользование денежными средствами составит 3 978,14 рублей. И их нужно будет вернуть вместе с полученными деньгами”, - предупредил юрист.Кроме того, получение денежных средств от неизвестных лиц может повлечь уголовно-правовые риски, связанные с расследованием преступлений о незаконных банковских операциях или финансировании противоправной деятельности.Деньги “из ниоткуда” - одна из излюбленных уловок мошенников. Иногда их даже не перечисляют - сначала жертве поступает уведомление о переводе, а затем СМС с просьбой вернуть сумму на названный счет. В этом случае возвращать деньги надо исключительно через банк, оформив заявление о возврате ошибочного перевода.“Не пытайтесь решить вопрос непосредственно с отправителем денежных средств, так как можно стать жертвой или звеном мошеннической схемы”, - предупреждает юрист. Вместо этого свяжитесь со своим банком. Операцию в статусе обработки можно успеть отменить. Если деньги уже ушли, надо обратиться с заявлением о возврате в указанный в чеке банк получателя, приложив документы, подтверждающие перевод. Финансовая организация сама свяжется со своим клиентом и уведомит о необходимости возврата.При отказе получателя вернуть деньги можно только через суд, подав иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. На данном этапе, по словам адвоката, возникает трудность: закон предписывает указать в иске данные об ответчике (ФИО, дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов). Но эта информация истцу обычно неизвестна. Получить данные в банке без запроса суда также не удастся, ведь они составляют банковскую тайну.Решить проблему можно, указав в иске банк в качестве ответчика и подав ходатайство об истребовании у банка информации о получателе средств. После ее получения можно будет заменить ненадлежащего ответчика надлежащим, советует Данилов.

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